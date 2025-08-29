La chimera è un film di Alice Rohrwacher che vede come protagonista la star di The Crown, Josh O'Connor. Nel cast anche la sorella della regista, Alba

La chimera, film su Rai 3 diretto da Alice Rohrwacher

Venerdì 29 agosto, in prima serata su Rai 3, alle ore 21.40, andrà in onda il film drammatico La chimera. Si tratta di una coproduzione tra Italia, Francia e Svizzera del 2023 di Rai Cinema, Ad Vitam e Amka Films Production e distribuita da 01 Distribution. La regia e la sceneggiatura sono della talentuosa Alice Rohrwacher, sorella dell’attrice Alba Rohrwacher che prende parte al film.

Il film vede come protagonista Josh O’Connor, attore britannico diventato celebre per la sua interpretazione di Carlo III del Regno Unito nella serie Netflix The Crown, che gli è valsa numerosi riconoscimenti, tra cui un Emmy e un Golden Globe. Nel cast anche la splendida Isabella Rossellini, la già citata Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato, che abbiamo visto in Carosello Carosone, biopic sulla vita del grande musicista.

La trama del film La chimera: i tombaroli, ladri appassionati d’arte

La chimera parla di un gruppo di ladruncoli molto particolari che impazzavano negli anni ’80, soprattutto nel Lazio e in Toscana: i tombaroli, esperti di un’attività criminale che prevede scavi illegali o semplicemente ricerche di reperti archeologici da rivendere al mercato nero dei collezionisti. Protagonista della storia è Arthur, un inglese che a quanto pare è dotato di un talento particolare: riesce a “sentire” il punto giusto in cui si trovano le tombe etrusche, come se fosse un rabdomante.

L’uomo è inoltre ancora molto legato alla sua fidanzata morta, Beniamina che non riesce a dimenticare e che il suo “lavoro” in qualche modo fa sentire vicina. Dopo un breve periodo in carcere, arrestato proprio perché colto sul fatto, torna dalla sua banda e con questa mette a segno un colpo che gli consente di ripagare i debiti con un ricettatore, Spartaco. Nel frattempo, inizia una relazione con la donna di servizio della madre della sua defunta amata, Italia, una ragazza brasiliana che partecipa a una delle spedizioni della banda e minaccia Arthur di chiamare la polizia.

Durante una di queste ispezioni, il gruppo trova la statua di una dea che capiscono potrebbe renderli milionari. Vengono però interrotti dall’arrivo di automobili che credono essere della polizia, mentre in realtà sono quelle di Spartaco. I tombaroli fuggono riuscendo a portare con loro solo la testa che avevano staccato (la statua sarebbe stata smembrata per vendere i pezzi singolarmente), mentre la banda di Spartaco recupera il corpo.

Si scoprirà che il ricettatore è in realtà una donna tedesca che ha intenzione di vendere la parte di statua in suo possesso all’asta, su un panfilo. Grazie alla soffiata, Arthur si recherà al porto e durante l’animata discussione che si verificherà con la misteriosa ricettatrice e i collezionisti, lancerà la testa in suo possesso in mare, cosa che lo farà abbandonare da tutti. Molto presto il nostro tornerà al suo lavoro, dal quale non riesce a distaccarsi perché lo fa sentire vicino a Beniamina, anche se il suo destino è segnato…