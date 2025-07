I documenti della CIA che provano il coinvolgimento dell'agenzia nelle attività di Lee Harvey Oswald prima del attentato a JFK

La CIA ha nascosto informazioni sull’attentato JFK e Lee Harvey Oswald, negando di conoscere l’identità dell’ex marine quando invece stava svolgendo, mesi prima dell’assassinio del presidente un’attività di spionaggio attraverso un agente infiltrato in un gruppo di studenti cubani anti comunisti.

La rivelazione è contenuta in alcuni documenti mostrati alla Camera dei Deputati Usa pubblicati in esclusiva dal Washington Post, nei quali ci sono le prove di questa attività, per la quale ora l’agenzia è accusata di aver deviato ed insabbiato le indagini sul caso.

Come conferma il dossier infatti, l’agente specializzato George Joannides, aveva agito sotto copertura sotto il nome falso di Howard Mark Gebler, dirigendo e finanziando la propaganda contro l’ascesa al potere di Fidel Castro del DRE, Direzione Rivoluzionaria Estudiantil e venendo più volte a contatto con Oswald che si era scontrato personalmente più volte con i membri del gruppo a causa delle sue posizioni a favore delle politiche pro Castro, offrendosi poi anche di collaborare come talpa per riferire informazioni del comitato Fair Play for Cuba ai rivali.

Nuovi documenti provano il coinvolgimento della CIA nell’attentato JFK , Lee Harvey Oswald era spiato da un agente infiltrato

Il Washington Post ha contattato la CIA in merito alle nuove rivelazioni sui documenti segreti che proverebbero il coinvolgimento dell’agenzia nelle attività di Lee Harvey Oswald mesi prima dell’attentato JFK, tuttavia nessun responsabile ha voluto commentare ufficialmente quanto emerso dall’inchiesta. Lo storico Jefferson Morley, ricercatore che per primo ha contestato il report della CIA sull’assassinio, denunciando un possibile insabbiamento, ha affermato che ora spetta al governo chiedere spiegazioni su questi documenti.

Questa prova infatti, potrebbe confermare quanto già scoperto in un dossier prodotto dalla Commissione d’inchiesta, nominata nel 76, che aveva già ipotizzato una cospirazione con la collaborazione di altri personaggi nell’attentato, senza però riuscire a scoprire chi altro fosse coinvolto. Un ex agente del controspionaggio, dopo aver indagato sul caso, aveva formulato anche una teoria alternativa, affermando che l’assassinio sarebbe stato organizzato da alcuni agenti interni a causa delle politiche di Kennedy che avrebbero agito di nascosto dalla CIA. L’Agenzia poi sarebbe stata costretta a depistare per non far emergere segreti imbarazzanti, rilanciando infine la tesi dell’assassino solitario.