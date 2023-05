“La Cina vuole dominare anche il cyberspazio”/ L’esperto: “Ha investito molto”

“Abbiamo il maggior numero di matematici puri nel Regno Unito”, spiega Jeremy Fleming al Financial Times. Questo cambia la situazione dello spionaggio, poiché le minacce si sono spostate dal mondo fisico a quello virtuale, con battaglie negli angoli bui di Internet. In questo contesto, il profilo di GCHQ (Government Communications Headquarters) è stato potenziato, come spiegato proprio dal suo capo. Il GCHQ collabora con il Ministero della Difesa, la segreta National Cyber Force, nonché un’unità che fornisce supporto per la sicurezza informatica ai settori pubblico e privato.

In un momento in cui c’è un’ansia crescente per la sorveglianza e la privacy dei dati, Fleming ha parlato pubblicamente di minacce. La nuova legislazione del 2016 ha rafforzato la supervisione del governo. Secondo Fleming, i sondaggi mostrano che le agenzie di intelligence britanniche godano di un alto livello di fiducia pubblica. “È una delle bizzarre caratteristiche del sistema britannico che, rispetto a molti dei nostri alleati, le agenzie di intelligence godano di un’estrema fiducia da parte del pubblico in generale, anche all’indomani di Snowden”, ha spiegato l’esperto.

Fleming: “Cyberspazio sfida per l’Occidente”

Grazie al cinema e a figure mitologiche come James Bond, “Le spie britanniche sono avvolte da un carico di mitologia cinematografica e tutte queste altre cose che a volte, soprattutto nel bene e talvolta nel male, si affollano nella nostra immagine”, ha spiegato Jeremy Fleming, capo del GCHQ. Secondo l’esperto, più di 50 stati ora dispongono di capacità informatiche, spesso acquisite commercialmente attraverso società come il gruppo israeliano NSO, il cui software è stato utilizzato per spiare giornalisti, politici e attivisti. “La proliferazione delle capacità informatiche è una delle cose di cui ci preoccupiamo”, ha raccontato.

L’ambizione della Cina di proiettare il suo potere anche nel cyberspazio, rappresenta la più grande sfida per l’Occidente. Pechino ha recuperato i segreti della tecnologia e della scienza occidentali e possiede anche tutti i dati a livello nazionale. Secondo Fleming, la Cina è ora alla pari con gli Stati Uniti su alcuni aspetti dell’intelligenza artificiale. Le preoccupazioni non mancano: “Lo ha fatto in passato e cerca ancora di rubare IP, ma ha anche investito molto nel suo settore tecnologico e nelle competenze per supportarlo. Quindi sta strutturalmente traendo vantaggio dal suo sistema educativo e dai suoi investimenti nella ricerca”. Riguardo l’intelligenza artificiale, Fleming ha spiegato ancora che “Probabilmente è una delle più grandi sfide del nostro tempo per il governo: come rispondere in un mondo in cui l’intelligenza artificiale offre così tanto potenziale per fornire servizi in modo diverso, ma fornirà anche tanti modi in cui i nostri avversari o coloro che cercano di farci del male, compresi i criminali, sarebbero in grado di trarne vantaggio”.











