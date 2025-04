Quali sono le città più calde d’Italia? Sta circolando sul web la lista dei posti in cui si soffrono di più le alte temperature.

L’estate si sta per avvicinare, e con lei arriveranno anche delle temperature calde in diversi posti del Bel Paese. Se ben ricordiamo, negli ultimi anni c’è stata un’afa non indifferente sul territorio nazionale, e lo stesso clima estrema si è – quasi – avuto anche in inverno, dato che alcuni luoghi hanno dovuto attraversare un freddo glaciale. Tra l’altro, tra le città più fredde d’Italia, spunta al primo posto Aosta con una temperatura media annua di 3,6°. A seguire sono state inserite le città di Bolzano, Sondrio, Trento, Verbano, Torino, Belluno, Biella, Vercelli e L’Aquila.

Nell’attesa di dare il benvenuto a una primavera più inoltrata e soprattutto all’estate, è intanto stata divulgata la classifica dei posti più caldi d’Italia. Se si visitano questi luoghi, è bene attrezzarsi con indumenti che non portino ancora più calore ma che siano al contrario freschi.

Quali sono le città più calde d’Italia

Il 2025 è appena arrivato e si sta già pensando alla bella stagione, che porterà con sé delle novità incredibili. Molti italiani non vedono infatti l’ora di riscoprire i luoghi estivi, e di rituffarsi nel mare cristallino che è ormai l’elemento principale di molti posti d’Italia. Ad esempio, ci si sta chiedendo quale sia la città più calda del Bel Paese, in cui si sfiorano sempre temperature altissime durante la stagione primaverile ed estiva. Al primo posto di questa classifica c’è Messina, che ha superato temperature altissime e oltre l’aspettativa. Cremona si è invece distinta proprio per il maggior numero di giorni di “caldo africano”. Questa città ha infatti affrontato – nel 2024 – temperature superiori ai 34°C. Si tratta in realtà di un dato davvero allarmante, soprattutto se si confronta a quello di Cagliari, in cui i giorni di caldo estremo sono stati solamente 16 l’estate scorsa.

Non si possono inoltre non ricordare le notti tropicali, che sono sempre caratterizzate da temperature minime che non scendono sotto i 20°C. Queste fasi giornaliere hanno reso molto difficile il riposo notturno soprattutto in alcune zone come Reggio Calabria – che ha raggiunto il record con 129 giorni di notti tropicali – ma anche Napoli e Salerno, con rispettivamente 121 e 112 giorni. Si può inoltre prendere in considerazione la città di Siracusa, che ha invece superato una temperatura percepita superiore ai 32°C e in cui c’è stato un insieme di ondate di calore e di forte umidità proveniente soprattutto dal mare.

Città più calde d’Italia: dove nasce la classifica

In realtà, anche le città di Roma e Firenze – sempre molto turistiche in estate – hanno avuto, nel 2024, rispettivamente 66 e 64 giorni oltre la soglia del benessere climatico. Le città posizionate in collina o vicino a laghi o al mare – come Belluno, Cuneo e Potenza – hanno invece registrato un minor numero di giorni critici. Lo studio è derivato da un’indagine approfondito condotta da Ilmeteo.it, che ha appunto preso in analisi i dati climatici di 108 capoluoghi di provincia italiani.