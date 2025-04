Quali sono le città più educate d’Italia? Di recente è emersa la classifica completa delle top 10, che (ve lo diciamo subito) potrebbe sorprendervi.

Non è un mistero che l’Italia, con tutte le sue bellezze da Nord a Sud, sia anche un Paese dalle mille sfumature quando si parla di qualità della vita. Ma al di là dei parametri tradizionali come la sicurezza, i trasporti e il verde pubblico c’è un aspetto che viene sottovalutato: la buona edicazione degli abitanti.

Si, perché anche i piccoli gesti contano: lasciare il posto sull’autobus alle persone anziane, non alzare la voce nei luoghi pubblici, trattare con rispetto il personale di servizio…E a sorpresa, in alcune città italiane, queste attenzioni sono ancora vive e fanno la differenza. A stilare una curiosa (e rivelatrice) classifica ci ha pensato Preply, piattaforma specializzata nell’apprendimento linguistico che ha analizzato i comportamenti di alcune città italiane sulla base di diversi atteggiamenti ritenuti “maleducati”.

Le città italiane più educate: la classifica che sorprende

Dalla classifica è emerso un dato interessante: le città del Nord dominano sia in positivo che in negativo. In particolare è il Veneto a suscitare parecchio stupore. Ma andiamo con ordine e vediamo la classifica completa.

10 – Taranto

Partiamo dall’ultima città in classifica, secondo Preply la meno educata. Taranto si attesta comunque sotto la media nazionale (6,10) in quanto a maleducazione.

9 – Palermo

Inaspettatamente, a Palermo i residenti risultano meno educati dei visitatori. Un dato curioso che ha fatto discutere. L’indice di maleducazione è di 6,02.

8 – Bari

Con un punteggio di 5,94 Bari si posiziona all’ottavo posto in classifica. Per il noto capoluogo pugliese vale lo stesso discorso di Palermo: la buona educazione è diffusa ma pare ci sia la brutta abitudine di usare sempre il cellulare nei luoghi pubblici.

7 – Napoli

Napoli, a quota 5,90, sorprede in positivo: nonostante le malelingue che spesso non si risparmiano contro questa incantevole città, i suoi cittadini si dimostrano sempre cortesi e affabili.

Anche qui, però, si tende a utilizzare un po’ troppo il cellulare in pubblico.

6 – Messina

La città siciliana è la più generosa d’Italia in fatto di…mance. Un segnale di gentilezza che da solo le fa guadagnare una posizione di tutto rispetto. Il punteggio? 5,89.

5 – Bologna

Oltre a essere una delle città con la miglior qualità della vita, Bologna si difende bene anche in tema di educazione. Gli abitanti sono calorosi, ma sempre rispettosi dello spazio altrui. Preply le attribuisce il punteggio di 5,87.

4 – Verona

Cittè dell’amore (per via dell’iconica tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta, qui ambientata) Verona è premiata con il quarto posto in classifica (con un punteggio di 5,66) per via della buona abitudine dei cittadini di rispettare le file, un gesto semplice ma raro.

3 – Modena

Al terzo posto con un punteggio di 5,60 troviamo Modena, a pari merito con Firenze (in seconda posizione). Qui pare che i residenti siano molto più edicati dei visitatori.

2 – Firenze

Un punteggio di 5,60 anche per Firenze, che con la sua eleganza e cortesia si distingue per il rispetto verso il prossimo e per l’attenzione al personale di servizio. Un’ottima seconda posizione per il capoluogo toscano.

1 – Padova

Una delle città universitarie più vive d’Italia, Padova conquista il primo posto (punteggio: 5,18) gazie all’educazione diffusa tra i suoi cittadini. I padovani sono rispettosi degli speazi personali, parlano a bassa voce in pubblico e sembrano amare la tranquillità.