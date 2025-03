È stata fatta una classifica delle città più maleducate d’Italia, e nessuno immaginerebbe mai chi compare tra i primi posti di questa lista.

L’Italia è piena di posti bellissimi, dov’è possibile ammirare cultura, arte e gusto in un unico luogo. Di recente è stato fatto tra l’altro uno studio che ha portato alla scoperta della migliore città in cui vivere, analizzando i 107 capoluoghi del nostro Paese. I parametri da prendere in considerazione sono stati diversi e tra questi non sono mancati affari e lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, sicurezza, reddito, salute e turismo. La qualità della vita sarebbe quindi buona in 62 città, mentre nelle restanti è discreta oppure insufficiente. Dal punto di vista delle opportunità, a confermarsi al primo posto è come sempre Milano, seguita da altre città come Bologna, Modena, Biella, Parma, Reggio Emilia, Monza, Ravenna e Trieste. Terni, Ancona e Pavia. Enna ha invece il minor numero di crimini, mentre Monza supera tutti in materia di sostenibilità e politiche verdi.

Il Nord è quindi il luogo d’Italia in cui si ha una qualità di vita migliore, ma non tutti si aspettavano che proprio una città di quelle zone fosse la più maleducata d’Italia. La scoperta è stata fatta non molto tempo fa e ha già stupito tutti gli utenti del web.

Autoctoni o turisti: chi sono i più maleducati?

Di recente Preply ha condotto uno studio mediante delle interviste fatte a 1558 abitanti in 19 città in giro per l’Italia. A loro è appunto stato chiesto di esprimere un proprio giudizio su 12 comportamenti e su quanto questi siano diffusi nella loro città d’appartenenza. Questo sondaggio ha quindi fatto venire fuori la differenza tra autoctoni – persone nate e cresciute in città – e i turisti. Il 47,05 % degli intervistati sostiene infatti che entrambe le categorie siano parecchio maleducate in determinati luoghi: il 17,91 % era dalla parte dei turisti, mentre il 26,38 % da quella degli autoctoni. L’8,66 % era invece indeciso. Ci sono però 5 città in cui gli abitanti sarebbero più maleducati rispetto ai forestieri: Bari, Roma, Taranto, Catania e Palermo.

SI può quindi presupporre che in questi casi ci sia alla base una rudezza, che deriverebbe da delle difficili condizioni che si vivono nei singoli centri. Gli autoctoni avrebbero quindi comportamenti che per loro sono classificati come normali, ma che per chi viene da fuori vengono visti come maleducati. Le città in cui avviene l’esatto opposto sono invece spesso meta di turisti che non sempre riescono a integrarsi.

Quali sono le città più maleducate d’Italia

Grazie a questo studio, sono quindi stati raccolti dei dati importanti e inseriti tutti in una graduatoria. Il risultato dice infatti che la città più maleducata d’Italia è proprio Venezia, seguita da Catania e Parma. Nella top 10 ci sono inoltre Milano e Roma.

Ecco la graduatoria finale:

Venezia 6.55 Catania 6.52 Parma 6.51 Milano 6.33 Brescia 6.30 Roma 6.26 Genova 6.25 Trieste 6.23 Torino 6.07 Taranto 6.03

Venezia – che ha tra l’altro uno dei centri storici più affollati – ospiterebbe quindi persone con comportamenti maleducati sia da parte dei cittadini che dei turisti. Al primo posto, c’è infatti il loro saltare la fila e il non rispettare lo spazio.

Ecco i comportamenti maleducati più diffusi in Italia

Lo studio ha quindi anche evidenziato una lista di comportamenti maleducati che sono diffusi in tutta Italia. Ecco quali sono però i più incriminati e dove si tengono principalmente: