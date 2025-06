Una nota piattaforma ha stilato la classifica delle regioni più polemiche d’Italia: ecco chi c’è al primo posto.

Le classifiche suscitano sempre una certa curiosità soprattutto quando riguardano temi insoliti e inaspettati. Il perché queste informazioni provocano così tanta attenzione non è dato sapere, ma di sicuro oggi portano ai diversi portali che si occupano di stilarle tante visualizzazione. Non si tratta più solo di statistiche o di approfondimenti in merito ad alcuni argomenti, ma di notizie che non possono passare inosservate.

Recentemente è stata redatta la classifica delle regioni più polemiche d’Italia. Classifica che di primo impatto può apparire non interessante e superficiale, ma che in realtà offre diversi spunti per comprendere atteggiamenti, caratteri e abitudini degli abitanti di una determinata zona. Da nord a sud l’Italia mostra diversità enormi e non solo dal punto di vista territoriali.

Gli abitanti di una determinata area hanno atteggiamenti e modi di fare decisamente diversi da quelli di altre zone. Conoscere le diversità è sicuramente un bene. La piattaforma di corsi di lingua on line Preply ha fatto un lavoro particolare per definire quali sono le regioni più polemiche. Ha preso in considerazione ben 1900 recensioni relative a 14 monumenti e 14 brand lasciate su Tripadvisor e Trustpilot e da qui ha identificato la provenienza dei commentatori più puntigliosi.

La classifica di Preply sulle regioni più puntigliose: chi ha conquistato il podio

L’analisi di Preply è sicuramente indiretta e molto impegnativa, ma molto interessante. La piattaforma è riuscita ad inquadrare le origini delle persone che hanno rilasciato i commenti più polemici. La Sardegna, con 781.785 recensioni puntigliose, ha conquistato il decimo posto mentre la Toscana e Puglia il nono. A seguire Sicilia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto: tre regioni in cui abitanti hanno modi di fare decisamente diversi e solitamente non sono polemici o puntigliosi.

Incuriosiscono i risultati conclusivi: le regioni che hanno conquistato il podio sono decisamente inaspettate e sorprendono. Eppure i loro abitanti hanno lasciato una miriade di commenti critici e non positivi rivelando un certo atteggiamento negativo e polemico. Ecco chi si trova al primo, secondo e terzo posto della particolare classifica.

Il podio della classifica delle regioni polemiche

Al terzo posto della classifica delle tre regioni più polemiche c’è la Campania, con circa 2 milioni di recensioni polemiche, mentre al secondo gradino del podio c’è il Lazio che supera i 2 milioni. La medaglia d’oro la prende la Lombardia: gli abitanti della nota regione del nord hanno rilasciato un numero di commenti che si aggira intorno ai 4 milioni, tutte recensioni meticolose, polemiche e critiche. Il che rende i suoi abitanti non eccessivamente clementi, comprensivi e conviviali.

La classifica dimostra ancora una volta come il sud sia un’area dove gli abitanti sono disponibili, meno puntigliosi, che amano condividere e non negano la comprensione in caso di presenza di qualche criticità. Diversamente al nord i recensori sono soprattutto maschi e tendenzialmente molti critici. Quanto credito dare alla classifica? E’ attendibile, ma generalizzare non è mai opportuno.