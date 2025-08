Sono questi i gelati meno calorici dell'estate 2025, puoi mangiarne quanti ne vuoi lo dice la classifica di Altroconsumo

Arriva la nuova classifica dei gelati confezionati meno calorici: tra ghiaccioli, coni e stecchi c’è un vincitore che sorprende tutti.

Con l’arrivo dell’estate, il gelato torna protagonista indiscusso delle merende e delle pause golose. Ma chi tiene d’occhio la bilancia o semplicemente cerca di fare scelte alimentari più leggere, si trova spesso davanti a un dilemma: esiste un gelato che si possa gustare senza troppi sensi di colpa?

La risposta, finalmente, arriva da Altroconsumo, che ha passato in rassegna oltre 200 prodotti confezionati per stilare una vera e propria classifica dei gelati più “light” sul mercato. Un lavoro meticoloso, fatto incrociando dati nutrizionali, ingredienti e quantità per porzione.

Ecco i gelati meno calorici

Il risultato, senza ombra di dubbio, è molto interessante. A quanto pare, il titolo di merenda estiva meno calorica in assoluto va, ancora una volta, al ghiacciolo. Niente sorprese qui, ma è comunque utile ribadire che si tratta del dolce freddo più leggero da tutti i punti di vista. In media, le calorie per porzione variano tra le 35 e le 50, rendendolo perfetto per spezzare la fame senza appesantirsi.

A guidare la classifica c’è il ghiacciolo a marchio Coop, che con sole 37 calorie si prende il primo posto senza fatica. Poco più in là troviamo a pari merito il ghiacciolo alla fragola e il gelato alla vaniglia, due classici intramontabili che si difendono bene anche sul piano nutrizionale.

Scorrendo i nomi delle marche più conosciute, spicca il Fior di fragola di Algida. Uno stecco pesa circa 51 grammi e fornisce appena 60 chilocalorie. Non male, soprattutto considerando che si tratta di un prodotto apprezzato da grandi e bambini per la sua freschezza e semplicità. Dopo i ghiaccioli, infatti, è proprio questo gelato a conquistare il titolo di “più leggero tra gli stecchi”.

E i coni? Qui la sfida si fa più interessante. I meno calorici, secondo quanto riportato, sono i mini coni Dolciando di Eurospin: 62 kcal per la versione alla vaniglia, 63 kcal per quella al cioccolato. Numeri davvero contenuti, soprattutto se rapportati al formato ridotto ma comunque soddisfacente. Poco più in alto, ma comunque sotto soglia, si piazzano anche i mini coni firmati Algida, che si confermano un’opzione equilibrata per chi non vuole rinunciare al piacere.

Insomma, basta un po’ di attenzione e leggere bene le etichette per scoprire che esistono alternative gustose e leggere anche tra i gelati confezionati. E se la voglia di qualcosa di fresco e dolce bussa, ora c’è una guida precisa per scegliere senza troppe preoccupazioni. Perché, alla fine, l’estate è anche questo: godersi un gelato senza pensieri.