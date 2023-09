La Coca Cola Y3000 è creata dall’IA/ La nuova ricetta è stata realizzata digitalmente

La Coca Cola ha lanciato un prodotto il cui gusto è stato creato da un chatbot basato sull’intelligenza artificiale, l’IA. Nel dettaglio si chiama Coca-Cola Y3000 Zero Sugar ed è stata già ufficialmente annunciata dalla multinazionale di Atlanta attraverso un video pubblicato sui social. Di fatto, come si legge sul sito de Il Giornale, l’intelligenza artificiale ha dato vita ad un algoritmo con il contributo dell’uomo «attraverso emozioni, aspirazioni, colori, sapori e altro ancora», realizzando così una nuova bevanda dal gusto particolare. Al momento si tratta di un istant drink, non è ancora ben chiaro se verrà mai messa sul mercato, ma in ogni caso la notizia ha fatto il giro del mondo.

TRIMESTRE ANTI-INFLAZIONE/ Lo spiraglio aperto dall'industria del largo consumo

Coca Cola ha deciso di imbottigliarla in una lattina di colore metallico con sfumature lilla e un font in stile pixellato, oltre al classico logo che è stato rivisitato. Si legge poi la scritta «Zero calorie Cola» e quindi «Futuristic flavour», gusto futuristico. Inoltre, giusto per non farci mancare nulla, è stato apposto anche un codice QR che inquadrandolo permette di accedere a dei contenuti digitali non meglio specificati. Il Giornale sottolinea come le recensioni siano contrastanti: chi l’ha assaggiata parla infatti di banana, zenzero, e gomma da masticare, ma soprattutto, nessuno dice che è migliore della bevanda originale.

CARO PREZZI IN FRANCIA/ I big del food & beverage non firmano l'accordo con il Governo

COCA COLA Y3000 CREATE DALL’IA: QUALE FUTURO?

La nuova Coca Cola dovrebbe essere riservata ai mercati di Stati Uniti, Canada, Cina, Europa e Africa in edizione limitata, ma non è da escludere che se le vendite dovessero essere importanti, a quel punto l’azienda di Atlanta possa mantenere il prodotto nella sua line up.

La cosa certa è che la Y3000 non viene presentata come un’alternativa alla Coca Cola classica, anche perchè nessuno oserebbe mai cambiare il gusto della bevanda gassata più famoso al mondo, alla luce anche del clamoroso flop della New Coke targato 1985. Quella “nuova Coca” resistette solo 97 giorni, dopo di che i vertici dell’azienda furono costretti a ritirare dal mercato la bevanda dopo una serie infinite di proteste.

PESTE SUINA AFRICANA/ Scende in campo l'esercito per fermare l'invasione di 2,3 milioni di cinghiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA