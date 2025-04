La collera del vento, film su Rete 4 diretto da Mario Camus

Giovedì 10 aprile 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:40, il film western dal titolo La collera del vento. Questo progetto cinematografico è una co-produzione di Italia e Spagna del 1970 diretta dal regista spagnolo Mario Camus, diventato famoso per i numerosi adattamenti cinematografici di opere di grandi autori quali Calderón de la Barca, Pérez Galdós e García Lorca. La colonna sonora è invece realizzata da Augusto Martelli, compositore italiano firma delle musiche di numerose serie tv di grande successo tra gli anni ’80 e ’90, come I ragazzi della 3ª C, Casa Vianello e Nonno Felice.

Nei panni dell’abile sicario Marcus troviamo l’attore Mario Girotti, alias Terence Hill, in uno dei suoi sporadici lavori senza il collega Bud Spencer.

Al suo fianco l’attrice e showgirl italiana Maria Grazia Buccella, celebre per la sua interpretazione ne L’armata Brancaleone di Mario Monicelli, e l’attore spagnolo Fernando Rey, che ha lavorato in più occasioni in Italia con grandi registi come Franco Zeffirelli, Lina Wertmüller e Sergio Corbucci.

Nel cast del film La collera del vento anche Mario Pardo, Máximo Valverde, William Layton, Carlo Alberto Cortina e Ángel Lombarte.

La trama del film La collera del vento: un sicario assoldato da un latifondista si unisce ai ribelli

La collera del vento è ambientato in un piccolo paese dell’Andalusia spagnola dove vive il facoltoso Don Antonio (Fernando Rey).

Don Antonio è un uomo violento e prepotente, che non esita a calpestare i diritti degli abitanti del posto pur di ottenere un guadagno economico. Un giorno decide di assoldare due sicari, Marcos e Jacobo (rispettivamente Terence Hill e Mario Pardo) affinché eliminino alcuni uomini che stanno tentanto di organizzare una rivolta contro i suoi soprusi.

I due giungono in città con una falsa identità ed è proprio in questa occasione che la loro strada si incrocia con quella della bella locandiera Soledad (Maria Grazia Buccella), una delle più attive sostenitrici della ribellione poiché in passato era stata obbligata a diventare l’amante di Don Antonio. Mentre Jacobo riesce ad eliminare il primo dei ribelli, Marcos si innamora a prima vista di Soledad e inizia a sostenere a sua volta la causa.

Il sicario organizza, quindi, uno sciopero dei lavoratori per obbligare i proprietari terrieri a rispettare i diritti di questi uomini. L’unico proprietario terriero disposto ad accettare le loro condizioni viene però ucciso da Jacobo, che a sua volta viene assassinato dagli scagnozzi di Don Antonio per eliminare qualunque traccia del crimine. Marcos decide, così, di vendicare il compagno uccidendo i figli di Don Antonio e distruggendo la sua proprietà, prima di essere eliminato a sua volta.