La collina degli stivali, film su Rete 4 diretto da Giuseppe Colizzi

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede, per il pomeriggio di giovedì 20 marzo, alle ore 16:30, la messa in onda della pellicola western intitolata La collina degli stivali. Il film è una produzione italiana del 1969, scritta e diretta da Giuseppe Colizzi, cineasta attivo tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 e che aveva già firmato i primi due capitoli di questa trilogia, ovvero Dio perdona… io no! (1967) e I quattro dell’Ave Maria (1968). La colonna sonora è invece opera di Carlo Rustichelli, compositore che aveva già lavorato con il regista nei due film precedenti della saga.

Anche in questa occasione i due protagonisti de La collina degli stivali Doc e Earp, sono interpretati rispettivamente da Terence Hill e Bud Spencer, iconica coppia artistica volto di diversi spaghetti western cult come Lo chiamavano Trinità… (1970). Al loro fianco due grandi attori statunitensi: Woody Strode, nominato ai Golden Globe per la sua interpretazione in Spartacus (1960), e Lionel Stander, attore diventato famoso grazie alla sua partecipazione al cult movie C’era una volta il West (1968) di Sergio Leone. Nel cast del film La collina degli stivali anche: Edward Ciannelli, Victor Buono, Luca Montefiori, Glauco Onorato, Alberto Dell’Acqua e Neno Zamperla.

La trama del film La collina degli stivali: un perfetto revenge western

La collina degli stivali riprende le avventure dell’abile e scaltro cowboy Cat Stevens (Terence Hill) aggredito da un gruppo di banditi intenzionati ad entrare in possesso della sua concessione da cercatore d’oro. Cat riesce a sfuggire per un soffio e, per una serie di circostanze, trova protezione in una compagnia circense dove conosce un ex pistolero di nome Thomas (Woody Strode).

I criminali riescono a scovare il nascondiglio del protagonista ma, nonostante quest’ultimo riesca ancora una volta a mettersi in salvo, i malviventi sfogano la loro violenza su uno degli acrobati, uccidendolo. Thomas decide così di unirsi a Cat per vendicare la morte del compagno e, insieme, iniziano il loro viaggio, incrociando la strada di un amico di vecchia data di Cat, il burbero e gigantesco Hutch Bessy (Bud Spencer), che da tempo vive in una piccola catapecchia con l’unica compagnia di un ragazzino sordomuto di nome Baby Doll (George Eastman).

Nonostante qualche esitazione iniziale, Cat riesce a convincere l’amico ad unirsi al loro gruppo e, superando numerose difficoltà, raggiungono il luogo in cui si trovano i malviventi, che stanno minacciando i minatori del posto affinché cedano loro le concessioni. Con l’aiuto degli abitanti della cittadina e degli amici circensi, Cat e Hutch riusciranno a fermare questi malfattori e a riportare l’ordine nella zona, prima di partire per nuove avventure.