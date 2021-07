La collina degli stivali/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

La collina degli stivali vain onda su Rete 4 oggi, martedì 27 luglio 2021, a partire dalle ore 16.45. Si tratta di un film del 1969 del genere spaghetti western. Il film è italiano con due attori di eccezione: Bud Spencer e Terence Hill. La regia è curata da Giuseppe Colizzi, che in veste di sceneggiatore e regista ha diretto pellicole come – Più forte ragazzi, Dio perdona io no, I 4 dell’Ave Maria – dove figurano nel cast sempre Terence Hill e Bud Spencer. Il film è distribuito da Euro Internant. Le musiche sono di Carlo Rustichelli che nella sua carriera ha ottenuto 6 nomination e vinto 2 Nastro d’Argento per migliore colonna sonora per il film – L’armata Brancaleone – e – L’uomo di paglia -. In 58 anni di carriera Bud Spencer ha interpretato 52 film, ottenendo una parte in – Fuochi d’artificio – di Leonardo Pieraccioni. Terence Hill nel 2010 ottiene il Davide di Donatello alla carriera.

La collina degli stivali, la trama del film

La vicenda de La collina degli stivali si svolge in una cittadina del West, un giorno il pistolero Cat Stevens interpretato da Terence Hill ha uno scontro a fuoco con un gruppo di banditi che vorrebbero sottrargli la sua concessione aurifera. L’uomo rimane gravemente ferito ma riesce fortunatamente a sfuggire trovando rifugio in una carovana di circensi dove ci lavora Thomas anche lui pistolero divenuto poi trapezista.

Trascorre del tempo e i banditi riescono a trovare la carovana, la setacciano da capo a fondo, ma di Cat nessuna traccia, anche questa volta riesce a sfuggire. Si accende un conflitto a fuoco dove perde la vita Joe, un amico di Thomas. Quest’ultimo riesce a trovare Cat, lo cura e gli suggerisce di unire le forze per dare la caccia ai banditi in quanto vuole vendicare la morte del compagno, in realtà Thomas vuole usare come esca Cat per i suoi scopi. Cat raggiunge Hutch Bessy (Bud Spencer) una sua passata conoscenza, che vive con il suo aiutante sordomuto. Cat spiega all’uomo che Finch un bandito messo in prigione da lui è evaso e con prepotenza si sta impossessando delle concessioni aurifere presenti nella zona per conto di Honey Fisher. Per farsi aiutare da Hutch, Cat gli fa credere che anche lui è proprietario della concessione in suo possesso.

Lungo il viaggio Cat, Hutch e Thomas, incontrano il proprietario della carovana che gli riferisce dello scioglimento della compagnia circense dopo la morte di Joe e la partenza di Thomas. Prima di ripartire lo stesso Thomas riesce a ricomporre la compagnia convincendo tutti ad aiutarlo a vendicare la morte di Joe, mettendosi alla ricerca di Finch e dei suoi scagnozzi. In breve tempo Cat e i suoi amici giungono al paese dove la compagnia mineraria di Fisher sta derubando le concessioni aurifere con violenza e truffe. Per ottenere giustizia Hutch chiede al sindaco di contea di dargli una mano per mettere in prigione la banda. Grazie al circo che arriva in città, secondo il piano di Thomas, i tre riescono a vendicarsi di Fisher.



