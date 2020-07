La Collina degli stivali/ Su Rete 4 il film con Terence Hill e Bud Spencer

La Collina degli stivali va in onda su Rete 4 per il pomeriggiodi oggi, martedì 28 luglio, dalle ore 16:49. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 1969 dalla casa cinematografica della Euro International Films che si è occupata della distribuzione mentre la regia è di Giuseppe Colizzi il quale ne ha anche scritto soggetto e sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Carlo Rustichelli con il montaggio di Tatiana Casini Morigi mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Marcello Masciocchi. Nel cast figurano Terence Hill, Bud Spencer, Woody Strode, George Eastman, Glauco Onorato e Victor Buono.

La Collina degli stivali, la trama del film

In La Collina degli stivali ci troviamo in una piccola cittadina del vecchio West dove un pistolero di nome Cat viene inseguito fino a notte fonda da una banda di malviventi. L’uomo riesce con un abile stratagemma a rifugiarsi all’interno di un carro che sta per essere trasportato fuori dalle mura della cittadina in quanto fa parte di uno spettacolo circense. Tuttavia dopo qualche ora i malviventi prendono in considerazione l’idea che l’uomo si possa essere nascosto all’interno del circo per cui vanno a controllare durante la messa in scena di uno spettacolo. Durante le fasi di controllo accidentalmente fanno partire un proiettile che colpisce e uccide un giovane acrobata nero. A questo punto un grande amico dell’acrobata di nome Thomas che è divenuto trapezista dopo un passato da grande pistolero decide di aiutare in seguito Egli insieme a lui parte alla volta della banda per mettere in essere la sua terribile vendetta.

Durante il tragitto incontrano in una piccola baracca, Hutch e Babydoll, un aiutante sordomuto. Non sembrano essere interessati a dare aiuto a Thomas e a Cat Anche perché negli ultimi anni Le avventure vissute insieme si sono dimostrate sempre delle grosse fregature. Tuttavia Hutch cambia idea Non appena viene a sapere che all’interno di quella banda di malviventi è presente una loro vecchia conoscenza che gli aveva firmato una concessione per ottenere tutti i diritti di cercatore d’oro. Viene a sapere inoltre che quell’uomo, che alcuni anni prima proprio Hutch aveva mandato in prigione, è uscito e sta facendo incetta di concessioni d’oro. Spinto dalla possibilità di poter diventare ricco mettendo le mani su un enorme quantitativo di oro decide di aiutare i due per rintracciare i malviventi in un nuovo incredibile avventura che si terrà nei pressi di una collina che diventerà. strategico per risolvere la questione.

