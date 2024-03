“La Colomba? Dolce inventato da un genio milanese”/ Nicola Fiasconaro: “Cassata simbolo della Pasqua”

Si parla dei dolci di Pasqua stamane negli studi di Uno Mattina e ospiti vi erano i pastry chef Nicola Fiasconaro e Mario, padre e figlio. Daniela Ferolla, la conduttrice, ha chiesto come si è arrivati al dolce della Colomba? “La colomba – dice Fiasconaro Senior – nasce da un’esigenza, prima esisteva solo il panettone, però gli stabilimenti si fermavano a gennaio quindi un genio del marketing si inventò il dolce pasquale e questo avviene a Milano, la tradizione è quindi meneghina, ma negli ultimi decenni si è diffusa in tutta l’Italia, c’è una grande competizione. Come si capisce se sia di buona qualità? Basta guardarla con un minimo di attenzione, poi se c’è il sentore di un minimo di gusto. Nel cuore il cubetto di arancia deve essere lucido e invitante, deve sedurti”.

Ma la cassata? “E’ la regina dei dolci pasquali. La cassata e la colomba sono i dolci per antonomasia della Pasqua, la cassata nasce come dolce della Pasqua anche se oggi si produce dodici mesi l’anno, si produce in Sicilia e poi si esporta in tutto il mondo, è il Made in Sicily che va in tutti i continenti. Quale ricotta ci vuole? Capra o di pecora, ma basta che sia digeribile”.

COLOMBA E CASSATA MA ANCHE PASTICCERIA ETICA A UNO MATTINA

In collegamento con Uno Mattina anche Nicola Di Lena, pasticcere premiato da Mattarella per la sua attività etica e inclusiva: “Io ho lasciato il mio lavoro a Milano in uno degli hotel più importanti della città, ci ho lavorato per tanti anni ma una decisione personale mi ha portato a ritornare nella mia terra, in Puglia. Abbiamo avviato insieme alla Onlus Includi un laboratorio che si chiama Virgola e in cui facciamo inclusione per i ragazzi problematici che io chiamo speciali”.

“Il progetto della pasticceria etica – ha proseguito Di Lena – è stato finanziato dalla regione Puglia, un bellissimo progetto dove all’interno facciamo inclusione lavorativa. Come si cresce da noi? Si cresce tutti i giorni, questi ragazzi sono fantastici, io sono disponibile nei loro confronti a insegnare quella che è l’arte della pasticceria”.

