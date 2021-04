La Compagnia del Cigno 2/ Anticipazioni oggi 18 aprile: Teoman vuole Irene?

La Compagnia del Cigno 2, anticipazioni oggi, 18 aprile

Seconda puntata per La Compagnia del Cigno 2. Alessio Boni e i suoi ragazzi torneranno in onda questa sera su Rai1 a partire dalle 21.30 circa per la gioia dei fan che si piazzeranno davanti allo schermo per capire quanto peserà il passato del maestro su questi nuovi episodi. In realtà la serie non è partita benissimo settimana scorsa, con ascolti un po’ inferiore rispetto alla prima stagione o alle colleghe fiction, ma siamo sicuri che i fedelissimi sono pronti a capire cosa succederà in questa seconda puntata. Al centro della nuova puntata c’è la Compagnia del Cigno con i suoi sette ragazzi protagonisti che continuano ad andare avanti pensando alla loro carriera dopo questo salto temporale. A complicare le cose per Marioni è arrivato dal suo passato un vecchio amico che adesso insegnerà anche nel Conservatorio Verdi.

Teoman ci prova con Irene?

Lui è Teoman Kayà e sembra avere il dente avvelenato con Marioni, cosa scopriremo e cosa vedremo questa sera nei due episodi in onda? Il primo è Diventare grandi mentre subito a seguire andrà in onda il secondo episodio della serata dal titolo Saper tornare indietro. Ne La Compagnia del Cigno 2, Teoman ha deciso di accettare il posto di insegnante in Conservatorio e la cosa fa tutti felici ma non il nostro Marioni che continua a guardarlo con sospetto sicuro che presto una bomba potrà esplodere. La prima occasione di scontro arriva quando i due amici portano i ragazzi ad un’esibizione dove ottengono un notevole successo ma le cose peggiorano quando il nuovo arrivato si interessa a Irene. E’ solo una paranoia di Luca oppure Teoman sta davvero tentando di portargli via Irene? Intanto non mancano le novità importanti per i ragazzi ma, soprattutto, per Matteo e Sofia.

La Compagnia del Cigno 2: Sofia e Matteo litigano ma…

Una novità importante non solo sconvolgerà la loro vita ma anche quella delle loro famiglie. Matteo sembra sconvolto (forse si tratta di una gravidanza?) e questo lo porta ad allontanarsi da Sofia che andrà nettamente in crisi tanto da ripensare al loro rapporto. Barbara dovrà vedersela con una dolorosa relazione del passato mentre Rosario e Sara si occuperanno di nuovi amori. Nel finale della puntata di oggi de La Compagnia del Cigno 2, i Danieli spingeranno Matteo a ripensare alle sue paure e lo convinceranno così a tornare da Sara, ma la ragazza sarà di nuovo pronta ad accoglierlo? Robbo prova una crescente attrazione per Natasha che non riesce più a controllare, è possibile avere una relazione con la figlia del suo ‘patrigno’ senza scandali e problemi?

