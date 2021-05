La compagnia del cigno 2/ Anticipazioni puntata 2 maggio: Ornella Vanoni guest star

La compagnia del cigno 2, anticipazioni puntata oggi, 2 maggio

La compagnia del cigno 2 torna in onda oggi, 2 maggio, su Rai1 con una domenica molto movimentata e tutto per via di quello che sta succedendo ai ragazzi di Marioni. Il personaggio interpretato da Alessio Boni ha davvero lavorato tanto non solo per smussare il suo carattere ma anche per mettere insieme i suoi ragazzi fino a che qualcosa non è cambiato proprio in questi nuovi episodi. Neanche il salto temporale sembrava aver fatto molto rovinando le cose ma l’arrivo di un amico dal passato di Marioni ha messo a rischio tutto. Guest star di questa puntata sarà Ornella Vanoni che ha deciso di prendere parte alla serie perché davvero rapita dal lavoro di Ivan Cotroneo perchè ha dato vita ad una serie fatta davvero con il cuore.

Teoman distrugge Marioni?

Ad andare in onda ci saranno bene due episodi e nel primo dal titolo proprio ‘Legami spezzati’ faremo i conti con quello che sta succedendo nella compagnia per colpa delle bugie di Matteo. il giovane partecipando al concorso e mettendo a rischio il suo legame con gli altri ha un po’ rovinato tutto quello su cui la Compagnia del cigno si basa e adesso si rischia davvero di spazare via tutto e non tornare più indietro. Nella nuova puntata de La Compagnia del Cigno 2, i ragazzi ormai sono uno contro l’altro e anche se Sofia prova a ricucire il rapporto di tutti, Matteo si sente ormai messo alle strette. Toccherà proprio all’amica cercare di fargli capire gli errori commessi per cercare di rimettere insieme i pezzi di tutto, ma ci riuscirà davvero? Dall’altro lato, invece, ci sono Marioni e il suo ex amico, Teoman, con il quale ormai lo scontro è all’ordine del gioro. Luca è convinto che il suo ‘rivale’ voglia mettere zizzania tra i suoi allievi per provare ad allontanare i suoi affetti da lui e non ci vuole poi molto a capire che la verità è che presto ci sarà terreno fertile per un altro colpo di scena, ma dove colpirà questa volta Teoman?

In guerra e in amore…

Nel secondo episodio de La Compagnia del cigno 2 in onda questa sera e dal titolo ‘In guerra e in amore’ vedremo Teoman pronto a sferrare il suo duro colpo ai danni di Luca, che si tratti proprio della moglie? Lei è già finita nel mirino dell’insegnante e adesso tutto rischia di cambiare proprio mentre Matteo prova a rimettere insieme i cocci dei ragazzi della Compagnia. Dall’altro lato non mancano i problemi personali di tutti e se Rosario deve fare i conti con le due madri e con il loro interesse alla sua relazione con Anna, Robbo combina qualche danno in nome della sua libertà, e Sara? Dopo le complicazioni della sua storia d’amore, adesso sembra davvero pronta a rischiare tutto, ma in nome di cosa?

