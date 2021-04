La compagnia del cigno 2/ Anticipazioni puntata oggi 11 aprile: chi è Teoman Kayà?

La compagnia del cigno 2, anticipazioni puntata oggi, 11 aprile

La compagnia del cigno 2 debutta questa sera su Rai1 per la gioia del pubblico che attende con ansia di rivedere Alessio Boni e i suoi ragazzi sin dal rocambolesco finale della prima stagione. Come sempre quando si tratta di fiction con dei ragazzini, questa sera non mancheranno le sorprese per via della loro età e dei loro cambiamenti fisici e così anche La Compagnia del cigno 2 si dovrà adeguare alla situazione portando sullo schermo quello che ne consegue. Ancora una volta sullo schermo ci sarà Alessio Boni, pronto a vestire nuovamente i panni del temibile direttore d’orchestra Luca Marioni, mentre dietro la macchina da presa ci sarà Ivan Cotroneo, l’ideatore della fiction. A completare il trio di senior ci penserà Anna Valle che sarà ancora la moglie Irene. A loro fianco ci saranno i sette giovani musicisti con tanto di new entry un nuovo, misterioso, maestro interpretato da Mehmet Gusnur, Teoman Kayà. Cosa nasconde e quale sarà la sua storia?

Anna Valle/ “La Compagnia del Cigno 2? Tornare sul set coi ragazzi è stato commovente”

I ragazzi della Compagnia del Cigno 2 si ritrovano due anni dopo e..

Prende il via da qui La Compagnia del Cigno 2 che proprio oggi, 11 aprile, a partire dalle 21.30 circa su Rai 1 ci terrà compagnia dopo quasi due anni d’attesa e mettendo alla base quella che è stata l’amicizia tra i sette ragazzi ovvero l’evoluzione di questi rapporti, le complicazioni di un lavoro o di una borsa di studio, e tutto questo si specchierà anche nelle storie degli adulti della fiction. I ragazzi, terminato il liceo musicale, si troveranno a fare i conti con nuove verità e nuove situazioni e se qualcuno farà passi avanti nella carriera musicale altri subiranno battute d’arresto. Tra la prima e la seconda stagione ci sarà un salto temporale di due anni proprio per rendere veritieri i cambiamenti dei ragazzi che si troveranno l’uno contro l’altro proprio per mano del nuovo insegnante Teoman Kayà. Tradimenti, sotterfugi e amicizie faranno il resto mettendo in crisi Domenico, Rosario, Robbo, Matteo, Barbara, Sofia e Sara.

Alessio Boni/ "La compagnia del cigno 2? Cambio enorme rispetto alla prima stagione"

Il cast de La compagnia del Cigno 2

Completano il cast de La Compagnia del cigno 2 anche Alessandro Roja, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Barbara Chichiarelli, Michele Rosiello, e tanti altri protagonisti. Pronti per iniziare questo nuovo percorso insieme ai ragazzi tra vite intrecciate, musica classica e pop? Siamo sicuri che i fan avranno modo di piazzarsi davanti allo schermo per seguire per sei settimane la fiction di Rai1 almeno fino ad un passo dalla prossima estate o quasi.

LEGGI ANCHE:

Carlotta Natoli e Claudia Potenza/ "Ne La Compagnia del Cigno reciterà anche Gabbani"

© RIPRODUZIONE RISERVATA