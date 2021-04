La Compagnia del Cigno 2/ Anticipazioni puntata oggi 25 aprile: Marioni ad un bivio?

La Compagnia del Cigno 2, anticipazioni puntata oggi, 25 aprile

Prepararsi a combattere e La competizione sono questi i titoli degli episodi in onda oggi, 25 aprile, su Rai1, de La Compagnia del Cigno 2. Alessio Boni e i suoi ragazzi sono pronti a tornare tra prove musicali da sostenere e complicazioni nella loro vita privata. In Particolare, proprio il nostro protagonista, il bel maestro Marioni, continuerà a fare i conti con il suo passato e le cose non potranno che complicarsi visto che il maestro Teoman, adesso di stanza proprio nel Conservatorio anima della fiction, non ha intenzione di mollare la presa, anzi. A complicare le cose ci penserà poi un altro nuovo arrivo, la direttrice di un’importante scuola americana che, proprio su invito di Teoman, smuove gli animi di insegnanti ma anche dei ragazzi di Marioni offredno loro un’occasione d’oro.

Prenderà proprio il via da qui la nuova puntata de La Compagnia del Cigno 2 che porterà all’estremo la spaccatura tra i ragazzi proprio perché la nuova arrivata offrirà loro l’opportunità di vincere la borsa di studio messa in palio per l’occasione. Questo metterà i ragazzi in competizione con buona pace di Marioni che non ama vedere i suoi ragazzi sgomitare tra loro per raggiungere l’obiettivo. Sarà la vittoria di questa borsa di studio ad accentuare le divisioni tra i protagonisti o il nostro maestro riuscirà a tenere le redini del gruppo mettendo fino a questo strazio? I problemi e le cattive notizie, però, non arrivano mai da sole e mentre Marioni proverà a tenere d’occhio Teoman, convinto che sia un po’ troppo interessato ad Irene, Matteo riceve una proposta privilegiata dal maestro Kayà e questo fa sì che un altro segreto vada a pesare sugli equilibri già precari dei ragazzi e anche sul loro rapporto speciale con il loro leader.

Infine, nella nuova puntata di oggi, Domenico continua a soffrire per l’allontanamento improvviso di Barbara e nemmeno quello che gli dirà Vittoria, correndo in suo soccorso, potrà cambiare le cose per lui. Come finirà questa nuova puntata della fiction e come andranno le cose tra i musicisti di Marioni?

