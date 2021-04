La Compagnia del Cigno 2/ Anticipazioni seconda puntata: la decisione di Teoman

S’intitolano Diventare grandi e Saper tornare indietro, i prossimi due episodi (il terzo e il quarto) de La Compagnia del Cigno 2, la fiction con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle nei panni rispettivamente del maestro del Conservatorio Luca e di sua moglie Irene. Nelle anticipazioni della seconda puntata, in onda domenica 18 aprile, si legge che Barbara sarà costretta ad affrontare un doloroso incontro con una persona che credeva di non dover più vedere. Teoman, intanto, ha preso la sua decisione: insegnerà al Conservatorio Verdi. Marioni non sembra affatto contento di ciò, e continua a tenere d’occhio l’uomo per essere sicuro che non si avvicini alla moglie. Ai ragazzi, invece, il nuovo maestro sta molto simpatico: Kayà è un professionista, e per loro è un onore poter suonare con lui. Nel frattempo, Matteo e Sofia fanno i conti con una notizia destinata a sconvolgere le loro vite e le loro famiglie.

La Compagnia del Cigno 2, anticipazioni seconda puntata

Nel quarto episodio de La Compagnia del Cigno 2, Saper tornare indietro, Sofia non riesce più a fidarsi di Matteo. Il maestro Marioni parla con lui e prova a farlo ragionare: di questo passo, infatti, il ragazzo rischia di perderla definitivamente. Robbo, intanto, si avvicina a Natasha ed è sempre più affascinato da lei, nonostante all’inizio si mostrasse un po’ scettico. Alla fine, sotto la guida Luca e Teoman, gli allievi del Conservatorio riescono a ottenere un risultato molto lusinghiero. L’unica cosa che preoccupa Luca è l’atteggiamento ambiguo di Kayà nei confronti di sua moglie, una serie di stranezze che però sembra notare solo lui.

