La Compagnia del Cigno 2, location/ Dal Conservatorio Verdi grattacieli di Citylife

È il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, il vero protagonista de La Compagnia del Cigno, la fiction con Alessio Boni e Anna Valle in onda questa sera su Rai1. La maggior parte delle scene delle sei puntate è stata infatti girata in via Conservatorio al civico 22, nell’edificio intitolato al celebre compositore nel 1901, anno della sua morte. In realtà, l’anno di fondazione è il 1807, mentre nel 1971 divenne anche sede di un liceo musicale tuttora frequentato dai giovani aspiranti strumentisti. Oltre al Conservatorio, spiccano tra le location diversi monumenti della città di Milano, tra cui piazza Duomo, il Castello Sforzesco, il Cimitero monumentale e – come luogo di ritrovo – anche i suggestivi Navigli.

La Compagnia del Cigno 2, le location della fiction: dalla Milano antica a quella nuova

Tra gli scenari della ‘nuova’ Milano troviamo invece il Bosco Verticale e l’avveniristica piazza Gae Aulenti, un’ampia area circolare dedicata al celebre architetto nel 2012. Riconoscibili sullo sfondo i grattacieli di Porta Nuova, innalzati nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana Citylife conclusosi nell’anno 2014. L’appartamento in cui vive Barbara, uno dei personaggi de La Compagnia del Cigno 2, si trova invece all’interno dell’austero palazzo di piazza Eleonora Duse. Si tratta di un luogo molto elegante sito nei pressi di Porta Venezia, in cui si trovano numerosi stabili di lusso risalenti all’inizio del Novecento. Tra gli allievi, Domenico abita in via Rizzoli, mentre Roberto vicino al Politecnico, precisamente in piazza Leonardo da Vinci.

