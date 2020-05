La compagnia del cigno non va in onda, perché?/ Rai 2 si gioca la carta Sister Act

Pubblicità

La compagnia del cigno non va in onda, le repliche della serie tv con Alessio Boni sono state piuttosto deludenti in fatto di ascolti e così la Rai ha pensato al cambio di programmazione. La retrocessione al venerdì in seconda serata sicuramente è una sconfitta per i produttori che erano fiduciosi di questo secondo passaggio in tv dopo le buone risposte della prima tv. La compagnia del cigno infatti aveva registrato tra il 7 gennaio 2019 e il 4 febbraio 2019 una media del 23% di share, accompagnato dai commenti positivi sia del pubblico che degli addetti ai lavori. La scorsa settimana La compagnia del cigno ha registrato un misero 3% con gli spettatori che erano 854mila per il primo episodio e 798mila per il secondo. Una scelta che ha costretto dunque la Rai a correre subito ai ripari, prendendo in mano la situazione ma andando avanti il venerdì in seconda serata per rispetto di chi la serie era tornato a seguirla con affetto.

La compagnia del cigno non va in onda, ecco cosa vedremo su Rai 2

Al posto de La compagnia del cigno Rai 2 stasera trasmetterà a Sister Act – Una svitata in abito da suora. Il film cult con Whoopi Goldberg alleggerirà sicuramente la serata degli italiani provati in un momento complesso come quello che stiamo vivendo per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Nonostante la critica abbia demolito il film stesso il pubblico più volte ha risposto presente. Nel 1992 il film incassò addirittura 231 milioni di euro in tutto il mondo per la sua uscita nelle sale. Ogni volta che è stato riproposto poi ha dato buone risposte. In questo periodo le reti televisive hanno deciso di far passare in onda in prima serata diverse saghe cinematografiche cult da Harry Potter a Twilight, da Il Signore degli Anelli a Pirati dei Caraibi. Non è dunque da escludere che nei prossimi giorni la Rai decida di giocarsi anche la carta Sister Act 2. Tutto dipenderà ovviamente dagli ascolti di stasera.



