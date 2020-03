La concessione del telefono di Andrea Camilleri, film Rai 1/ Trama e cast (C’era una volta Vigata, 23 marzo)

ALESSIO VASSALLO ALLA GUIDA DEL CAST

La concessione del telefono è il film che Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, lunedì 23 marzo 2020, diretto da Roan Johnson. Si tratta del terzo film tratto dal romanzo storico C’era una volta Vigata scritto da Andrea Camilleri. Nel cast troviamo Alessio Vassallo nei panni di Pippo Genuardi, un commerciante della Sicilia, ironico e sposato con Taninè, interpretata da Federica De Cola. Al contrario del marito, la donna è la figlia dell’uomo più potente della cittadina fittizia dell’isola. Alloro fianco troveremo inoltre Corrado Guzzanti nel ruolo di Marascianno, il prefetto a cui il protagonista si rivolgerà per installare una seconda linea telefonica. Nel cast troviamo inoltre Fabrizio Bentivoglio nei panni di don Lollò, il boss locale. In ruolo minore troviamo inoltre gli artisti Corrado Fortuna (Sasà La Ferlita); Dajana Roncione (Lillina); Ninni Bruschetta (Padre Macaluso); Antonio Alveario (Nenè Schilirò) e Michele Di Mauro (Avvocato Russotto). Dal punto di vista dell’ambientazione, la pellicola ruota attorno a fatti avvenuti nell’Ottocento e nati dalla penna del maestro letterario.

LA CONCESSIONE DEL TELEFONO, LA TRAMA DEL FILM

La trama de La concessione del telefono segue le vicende di Pippo Genuardi, un siciliano senza denaro che è riuscito a mantenere la sua vena ironica. Nonostante i problemi economici, l’uomo sembra trovare un po’ di respiro grazie al matrimonio con Taninè, di famiglia ricchissima, che gli permetterà di vivere nell’agio. Questa condizione tuttavia lo spingerà a non accontentarsi mai di ciò che possiede, tanto da pretendere l’installazione di una seconda linea telefonica che metta in comunicazione la sua casa e un magazzino di sua proprietà. Nonostante ben tre richieste scritte, il Prefetto decide di non rispondere, ma Pippo non si arrende. Anzi chiede l’aiuto di tutti i suoi conoscenti, persino don Lollò, il boss del posto, che lo faranno finire nei guai. L’equivoco è dietro l’angolo sia con la malavita sia con l’autorità, dato che il Prefetto, a causa delle enormi inesattezze contenute nelle richiede di Genuardi, finirà col credere che stia organizzando un colpo di Stato. Anche dal punto di vista privato le cose non andranno bene, a causa della passione senza alcun freno che Pippo nutre nei confronti del genere femminile. Così, dopo aver iniziato una tresca amorosa con la consorte del suocero, finirà per rivelare al diretto interessato il suo segreto e ad attirare la sua ira.



