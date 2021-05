La conquista del west/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda (oggi, 1 maggio 2021)

La conquista del west vain onda a partire dalle ore 15.35 di oggi, 1 maggio, su Rete 4. Il film, girato nel 1962, vede alla regia diversi professionisti: abbiamo, infatti, John Ford, Henry Hathaway e George Marshall. Il motivo per il quale tutti questi registi furono coinvolti nella realizzazione del film è semplice: tutta la storia, infatti, si suddivide in cinque episodi totali, che offrono un punto di vista diverso riguardo l’epoca della colonizzazione e della conquista del west. Il cast è composto da attori di grande fama, come ad esempio Carroll Baker, Henry Fonda, Lee J. Cobb e Gregory Peck.

Sicuramente si tratta di una pellicola diretta con grande intelligenza e innovativa rispetto ai tempi che ci lasciamo alle spalle. Il pubblico dimostra di gradire anche se il target è molto ristretto, i giovani fanno fatica a capire i grandi si emozioneranno.

La conquista del west, la trama del film

Le vicende de La conquista del west iniziano raccontando la storia della famiglia Prescott, che parte per l’Ohio con la speranza di trovare nuove prospettive di vita. Il nucleo familiare è composto da Zebulon il capo famiglia, la moglie Rebecca e le figlie Eve e Lilith, e dal figlio dodicenne più piccolo. La famiglia decide quindi di partire utilizzando un vapore, dove avranno l’occasione di incontrare un’altra famiglia anch’essa desiderosa di cambiare la propria vita. Una volta giunti sulla riva, decidono di costruire delle zattere per continuare il viaggio, risparmiando così del denaro. Tuttavia, mentre la sera campeggiano aspettando il mattino, incontrano un certo Linus Rawlings, un solitario cacciatore di castori che vende le pelli al mercato della città in cambio di whisky e donne. Eve si innamora ma Linus, seppur apprezzando, decide di proseguire per la sua strada. Successivamente, Linus Rawlings incontra uno strano imbarcadero che gli offre un passaggio fino ad un altro approdo: si tratta in realtà di un brigante che tende, insieme ai suoi compari, delle imboscate agli ignari viaggiatori con lo scopo di ucciderli e depredarli dei loro averi.

Linus viene imbottito di liquore e gettato in un pozzo, ma riesce a salvarsi grazie alla sua caparbietà: mentre medita una vendetta, ecco arrivare i Prescott con gli amici sulla zattera. Anche le povere famiglie cadono vittime di questi briganti, ma Linus sbuca fuori e uccide un paio di briganti con il coltello. Ne consegue una violenta colluttazione dove muoiono tutti i briganti; Linus resiste ancora una volta al richiamo di Eve e prosegue per la sua strada. Tuttavia si accorge che i Prescott hanno imboccato il rame del fiume sbagliato, finendo così in delle rapide dove i genitori di Lilith, Eve e del fratellino più piccolo trovano la morte.

Linus, vedendo come Eve seppellisce i genitori, si commuove e decide di starle accanto. La storia prosegue vent’anni dopo: Lily è una ragazza piena di vita che ama il lusso, e ha il sogno di divenire ballerina e cantante. Decide così di partire con una carovana, insieme ad un giocatore d’azzardo e ad una matura zitella, verso l’Ovest con l’intento di fare fortuna. Si dice, infatti, che ci sia una miniera pronta per essere svuotata, facendo così in modo che tutti ricavino ingenti fortune. Il giocatore d’azzardo è ben disposto a scappare dalla città: in questo modo, infatti, potrà sia corteggiare ulteriormente Lily, sia scappare dai creditori verso i quali deve ingenti somme di denaro. Una volta giunti sul posto, però, scoprono che la miniera è stata svuotata.

Respinta ancora una volta la proposta di matrimonio del capo carovana Roger Morgan, Lily decide di cominciare a fare la cantante sui battelli, dove i viaggiatori per ingannare il tempo perdono soldi e si ubriacano mentre assistono a degli spettacoli. Durante un’esibizione di Lily, il giocatore d’azzardo decide di correre tra le sue braccia e proporle ancora una volta il matrimonio, affermando inoltre che cominceranno ad essere degli imprenditori. Lily questa volta accetta. Durante gli anni della guerra civile, Eve e Linus sono due agricoltori che hanno rilevato un podere nell’Ohio. Hanno già due figli grandicelli che decidono, non senza la disapprovazione della madre, di arruolarsi per combattere la guerra civile americana. Linus si arruola nelle forze nordiste, ma perisce in battaglia; il primo figlio più grande decide di partire anch’egli per la guerra, ma durante uno scontro resterà stordito.

Si risveglierà ed un texano gli proporrà di disertare così da poter tornare a casa. Fuori da una tenda due generali nordisti discutono appartati, ed il texano vuole ucciderli entrambi. Ma Zeb Rawlings, il figlio più grande di Linus, devia i colpi sparati e fa in modo che il texano muoia con una baionettata.

Questo gesto farà sì che venga promosso ad ufficiale, anche se una volta tornato a casa verrà a sapere dal fratello che anche la madre è morta. Anni dopo, Zeb decide di riprendere la vita militare: questa volta ha come compito quello di scortare un cantiere che sta costruendo una ferrovia. Il proprietario, un certo Mike King, è un losco figuro disposto a tutto per di accorciare i tempi di realizzazione, proponendogli addirittura di tagliare attraverso la riserva indiana nonostante gli accordi presi con i pellerossa. Zeb rifiuta questo presupposto, e ne scaturisce uno scontro con gli indiani che per tutta risposta fanno deviare una mandria di bisonti contro il loro cantiere. Disgustato da tutto questo, Zeb lascia l’esercito e decide di diventare sceriffo in Arizona. Molti anni dopo, Cleve Van Valen (il giocatore d’azzardo) è morto, e la moglie Lily è costretta a vendere tutti i loro averi all’asta.

L’unico bene che le è rimasto è un vecchio ranch acquistato dai due coniugi che però non avevano mai curato con attenzione.

Lily offre il ranch al nipote Zeb, a patto però che si prenda cura di lei in vecchiaia. Una volta arrivata alla stazione, Zeb che è ormai diventato uno stimato sceriffo, nota Charlie Gant scendere dal treno: i due hanno un conto in sospeso perché tempo prima Zeb aveva ucciso il fratello di Charlie in un conflitto a fuoco. Dopo essere stato minacciato dal bandito, Zeb decide di convincere lo sceriffo a sorvegliare Gant: egli infatti sta progettando un assalto al treno che è carico d’oro. Sconfitto Gant, Zeb ora può vivere in pace con la sua famiglia nel ranch offertogli dalla zia. Un veloce epilogo del film mostra Los Angeles negli anni ’60 del 1900, dimostrando come siano cambiate le cose dai tempi del west.



