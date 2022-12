La conquista del West/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda

La conquista del West, film di Rete 4 diretto da John Ford

La conquista del West va in onda oggi, 24 dicembre, a partire dalle ore 12.25 su Rete 4. Sarà trasmesso un film western prodotto negli USA nel 1962 e diretto da John Ford in collaborazione con H.Hathaway, George Marshall e R.Thorpe. Nel cast sono presenti nomi altisonanti come Henry Fonda, Carolyn Jones, Carrol Baker e Karl Malden. Il film è ispirato all’opera letteraria con lo stesso titolo ma scritta da L. Lamour. La pellicola è risultata vincitrice in numerose categorie ai Premi Oscar dell’anno successivo alla pubblicazione.

Il ritorno di Prancer - la renna di Babbo Natale/ Su Italia 1 il film con Gavin Fink

Inoltre, dal ’97 è presente alla National Film Registry presso gli Stati Uniti d’America. Il progetto è purtroppo ricordato anche per il brutto incidente subito dallo stuntman Robert Morgan, ferito gravemente durante una scena piuttosto rischiosa. Una sceneggiatura imponente può spesso causare piccoli errori di continuità e montaggio, cosa ravvisata anche in una grande opera come La conquista del West. Sui siti dedicati al tema è citata in particolare la scena di Greg alle prese con il sigaro; l’oggetto infatti passa da una mano all’altra quasi smaterializzandosi. Sempre con Greg protagonista, curiosa la scena dove l’uomo fa un cenno all’amico per farlo allontanare. L’uomo effettivamente obbedisce ma nell’inquadratura successiva a campo largo risulta ancora fermo in quel punto.

Il mio amico Babbo Natale/ Su Rete 4 il film con Gerry Scotti e Lino Banfi

La conquista del West, la trama del film

La storia raccontata dalla pellicola La conquista del West si articola nel corso di cinque episodi che si susseguono, incentrati sul percorso e le sorti di altrettante generazioni che si alternano nel corso degli anni. Protagonisti dei primi passi nel glorioso West sono due sorelle alle prese con l’ambizione di creare una famiglia solida. Una volta arrivate nel paese si innamorano rispettivamente di un giocatore d’azzardo e di un temerario avventuriero e cacciatore. Quest’ultimo infatti era una garanzia per la donna, convinta di poter confidare nel suo estremo coraggio e nell’estrema generosità.

Daddy's home 2/ Su Italia 1 il film con Will Ferrell e Mark Wahlberg

L’amore per la ragazza sarà un banco di prova importante per l’uomo, al punto da prendere una strada degna di essere sottolineata. Pur di dimostrare tutta la sua fedeltà e sentimento nei confronti della protagonista, rinuncia alla sua vita frenetica e spesso rischiosa per tornare a lavorare la terra e condividere la propria vita con la donna amata. Da questo momento in poi la sua vita sarà premiata dall’audacia della scelta; riuscirà infatti a conquistare traguardi importanti dal punto di vista lavorativo e sociale, oltre ad avere un ruolo cruciale dal punto di vista bellico. Dalla terra arriverà a gestire la rete ferroviaria, fino all’onore di svolgere la funzione di sceriffo della città. Il punto più alto della sua vita sarà la partecipazione alle imprese e avventure volte a sgominare una banda di pericolosi ricercati che mettevano a serio rischio l’incolumità dei cittadini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA