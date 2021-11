La contessa di Hong Kong/ Marlon Brando e Sophia Loren su Rete 4

La contessa di Hong Kong, diretta da Charli Chaplin

Il film La contessa di Hong Kong va in onda oggi, mercoledì 10 novembre, su Rete 4 nel primo pomeriggio a partire dalle 16.40. La pellicola è stata realizzata nel 1967 dal grande regista e attore Charli Chaplin e interamente ambientata negli Usa. la pellicola è di genere commedia ed ha il titolo originale di The countess of Hong Kong. Il cast d’eccellenza conta due degli attori più famosi del cinema internazionale, Sophia Loren e Marlon Brando.

Altri personaggi che hanno preso parte alla realizzazione del film sono Sydney Chaplin nei panni di Harvey Crothers, Tippi Hedren che interpreta Martha ex moglie del miliardario e Patrick Cargill nei panni di Hudson. Il regista ha preso parte anche alla realizzazione delle musiche creando effetti sonori straordinari.

La contessa di Hong Kong, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama da La contessa di Hong Kong. Diretto verso gli Usa, il benestante diplomatico Ogden Mears si lascia alle spalle un divorzio miliardario dalla moglie Martha e una nomina di tutto rispetto in procinto di arrivare. Durante il viaggio sul piroscafo di lusso che un amico gli ha permesso di utilizzare, Ogden, è costretto a fare scalo ad Hong Kong dove conosce per puro caso Natasha Alexandroff. La donna ha origini nobili e per questo è costretta a scappare dalla Russia, la sua terra d’origine poiché in patria è stata esiliata per gli ultimi avvenimenti sovversivi aventi ad oggetto la politica nazionale. L’uomo ne rimane incantato ma pensa di dimenticarla in vista del suo trasferimento. Non appena tornano a bordo scopre la donna nascosta nel suo armadio come se fosse una migrante clandestina. L’uomo è estremamente contrariato ma la contessa è risoluta a raggiungere l’America anche senza avere il passaporto, sfruttando appunto la carriera politica del diplomatico anche se questo dovesse costargli il posto.

Così Ogden per riuscire a porre rimedio a questa situazione senza che venga creato alcuno scandalo, organizza un finto matrimonio tra la contessa e il suo maggiordomo, in questo modo, avrà la nazionalità americana e nessuno lo accuserà. Allo stesso tempo però riceve una notizia che destabilizza i suoi piani. Un nuovo ministro degli esteri è stato nominato in America e purtroppo, non è lui. Durante il viaggio, dapprima infastidito dalla presenza di Natasha, immediatamente dopo se ne innamora perdutamente, grazie alla leggerezza e alla bontà d’animo della donna. Arrivati alle Hawaii, la sua futura ex moglie lo raggiunge consigliandogli di non procedere con il divorzio, poiché sarebbe solo una disfatta per la sua carriera. I due così decidono di rimanere insieme. Poco prima di sbarcare però, Ogden decide di mandare all’aria la sua vita, rinuncia alla carriera e alla moglie oppressiva per correre dietro alla bella contessa e unirsi a lei nella nuova città.

Video, il trailer del film “La contessa di Hong Kong”





