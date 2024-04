La contessa di Hong Kong, Rete 4/ Trama e cast del film di Chaplin con Brando e Loren, oggi 3 aprile 2024

La contessa di Hong Kong, diretto da Charlie Chaplin

Mercoledì 3 aprile, nel pomeriggio di Rete 4, a partire dalle ore 16,40, verrà trasmesso un classico del cinema, il film La contessa di Hong Kong. Questa commedia americana del 1967 è stata diretta e prodotta da Charlie Chaplin, uno dei più importanti registi del XX secolo, che all’interno del suo curriculum può vantare la produzione di oltre 90 film. La contessa di Hong Kong è l’ultimo lavoro di Chaplin e costituisce anche l’unico film a colori prodotto dal regista.

Il cast è di altissimo livello: i protagonisti sono infatti Marlon Brando e Sophia Loren, affiancati da Sydney Chaplin, figlio del grande regista, che aveva già lavorato col pader in Luci della ribalta, nel 1952 e Tippi Hedren, attrice feticcio di Hitchcock, con cui aveva da poco realizzato due film: Gli uccelli e Marnie.

La trama del film La contessa di Hong Kong: Loren scappata dalla Russia chiede asilo politico

Ne La contessa di Hong Kong, un ricco diplomatico americano, Ogden Mears, si trova a bordo di una nave diretta verso gli Stati Uniti, in attesa del suo divorzio dalla moglie Martha e della possibile nomina a ministro degli esteri. Durante una tappa a Hong Kong, Mears conosce la contessa Natasha Alexandroff, un’affascinante nobildonna russa, costretta all’esilio a causa delle vicende storiche-sociali della Russia dei tempi.

Tornato sulla nave, Ogden scopre con sorpresa la contessa nascosta all’interno della sua cabina. La donna gli svelerà la sua intenzione di fuggire negli Stati Uniti. Ogden, temendo per la propria reputazione e per la propria carriera, cerca dunque di combinare un matrimonio di convenienza tra il suo maggiordomo Hudson e la nobildonna, in maniera tale da permetterle di diventare cittadina americana a tutti gli effetti.

Tuttavia, durante il tragitto, Mears si innamora realmente di Natasha. Durante un’ulteriore tappa, questa volta alle Hawaii, Mears viene raggiunto dalla moglie Martha, che gli ricorda che il divorzio comprometterebbe la sua carriera da diplomatico. Alla luce di questa rivelazione, la contessa decide di abbandonare la nave. Ma questa volta sarà il diplomatico a optare per un colpo di scena: abbandonare la nave e la sua vita convenzionale, scegliendo invece l’amore per la contessa Natasha Alexandroff.











