La contessa di Hong Kong/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando e Sophia Loren

La contessa di Hong Kong vain onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, lunedì 21 dicembre, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata in Gran Bretagna nel 1967 con la regia affidata ad uno straordinario artista quale stato Charlie Chaplin il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio del film è stato curato da Gordon Hales, tutte le musiche della colonna sonora portano la firma dello stesso Charlie Chaplin mentre la scenografia è frutto del lavoro di Vernon Dixon e Robert Cartwright. Nel cast sono presenti grandi nomi del cinema mondiale come Marlon Brando, Sophia Loren, Sydney Chaplin, Tippi Hedren, Patrick Cargill, Margaret Rutherford, Michael Medwin e John Paul.

La contessa di Hong Kong, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La contessa di Hong Kong. Un ricco diplomatico di origini americane di nome Meares si trova a bordo del piroscafo in viaggio per raggiungere gli Stati Uniti d’America. Durante il viaggio l’uomo avrà modo di ragionare su quello che sta succedendo nella sua vita, in particolare nella sfera sentimentale in quanto è atteso da un devastante divorzio con la moglie Marta. Se da un lato le situazioni affettive gli creano non poche problematiche, dall’altro la sua vita è certamente soddisfacente in quanto diventato un politico di grande levatura tant’è che sta per essere nominato Ministro degli Esteri. Nel suo viaggio fa scalo nella città di Hong Kong dove avrà modo di conoscere un’affascinante contessa di nome Natasha Alexandroff che rappresenta una profuga russa di nobili origini.

La donna è costretta a vivere nella città di Hong Kong per via delle conseguenze della rivoluzione nella quale ha dato il proprio contributo senza tuttavia ottenere il risultato sperato. Dopo aver avuto questa breve esperienza sul territorio di Hong Kong, il prossimo ministro degli Stati Uniti risale sul piroscafo per continuare il suo viaggio, ma ad un certo punto si rende conto che la contessa si è nascosta nell’armadio della sua cabina. La donna fa presente l’intenzione di voler fuggire negli Stati Uniti d’America ad ogni costo nonostante attualmente non sia in possesso di un passaporto.

Lei teme che una volta che gli agenti russi abbiano scoperto la sua residenza ad Hong Kong, possa essere destinataria di un tentativo di omicidio. Da questo momento in poi avranno inizio enormi problematiche per il diplomatico americano il quale temendo uno scandalo che possa compromettere la sua nomina a Ministro, decide di organizzare una sorta di matrimonio fittizio nel quale la contessa di Hong Kong prenderà in sposo il suo maggiordomo. Tuttavia, la situazione prenderà una piega assolutamente problematica non appena l’uomo si innamorerà perdutamente di quell’affascinante donna russa.

