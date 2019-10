La Corte, Alessandro Borghese 4 ristoranti/ Palazzolo sull’Oglio: un gusto intenso

A Palazzolo sull’Oglio sorge il Ristorante La Corte tra i protagonisti della prima puntata della nuova stagione Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Il 56enne Aldo è cuoco e titolare del locale che nel 1993 ha aperto insieme a Cinzia la moglie. L’uomo fa questo mestiere da oltre 40 anni e prima di diventare proprietario di un ristorante ha fatto tanta esperienza nelle cucine di altri, affinando la sua tecnica e diventando uno chef con un gusto personale. Il ristorante è contestualizzato attorno a un ambiente molto classico dove troviamo anche molta arte con quadri, sculture e vasi. Elegante e curato ha comunque anche un suo lato contemporaneo con lo studio geometrico degli spazi interni che lascia aria anche all’estro artistico del suo proprietario.

La Corte, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Cosa si mangia al Ristorante La Corte di Palazzolo sull’Oglio? Nel menù troviamo un tocco creativo che però strizza l’occhio anche alla tradizione. La cucina è privilegiata e propone soprattutto piatti di pesce accompagnati da verdure fresche di stagione. Non mancano anche però i primi che sono considerati uno dei cavalli di battaglia anche per il loro gusto deciso e intenso. All’interno della carta troviamo anche il “vino della casa” che è una cuvée di Franciacorta che Aldo, il proprietario, ha fatto fare a posta per il suo locale. Riuscirà a vincere i 5000 euro di bonus proposti dal programma di Sky Uno?

