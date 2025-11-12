La Corte dei Conti attacca (anche) le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: secondo i giudici serve maggiore chiarezza sulla realizzazione delle opere

Dopo l’attacco diretto contro il Ponte sullo Stretto di Messina – con una partita che in quel contesto resta ancora del tutto aperta -, i magistrati contabili della Corte dei Conti ora puntano la loro lente sulle ormai imminenti Olimpiadi Milano-Cortina del 2026, bacchettando la Fondazione incaricata di gestire l’imponente evento per i continui ritardi nella realizzazione delle opere: a differenza del Ponte, qui – ovviamente – non si parla di una bocciatura da parte della Corte dei Conti, ma più che altro di un rimprovero affinché i lavori procedano più rapidamente per non farci trovare impreparati all’avvio dei giochi.

Entrando subito nel merito del parare dei magistrati contabili, infatti, nell’analisi – incentrata sull’uso dei fondi pubblici per realizzare le opere infrastrutturali utili alle Olimpiadi invernali – si legge che dei “111 interventi [previsti] in Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Adige”, sarebbero circa 98 quelli che hanno raggiunto una “copertura finanziaria completa” che si sarebbero dovuta concludere “entro il 2025”; mentre gli altri 3 restano ancora solamente “parzialmente finanziati” e saranno realizzabili nei momenti successivi all’avvio dei giochi.

Infatti, secondo la Corte di Conti pur essendo stati stanziati già nel 2020, i fondi sono stati poi riorganizzati due anni più tardi a causa dell’inflazione che ha portato a un ovvio aggiornamento dei costi; mentre visto che l’anno successivo – dunque, nel 2023 – buona parte delle opere “erano ancora alle fasi iniziali” nel 2024 è stata nuovamente “riorganizzata la legge”, tutto fino al “settembre 2025” in cui “le risultanze sono apparse eterogenee”.

La Corte dei Conti attacca le Olimpiadi: “Si faccia maggiore chiarezza sui cronoprogrammi relativi alle opere”

Il consiglio della Corte sulla progettualità relativa alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, insomma, è quello di aggiornare al più presto i “cronoprogrammi” delle opere al fine di poter arrivare a una solida “programmazione finanziaria” che tenga conto del reale avanzamento dei lavori; includendo anche gli eventuali costi per le assicurazioni e la sicurezza delle opere già realizzate e che verranno gestite temporaneamente della Fondazione durante i giochi.

L’obbiettivo – conclude la Corte dei Conti – dev’essere quello di porre la “massima attenzione” affinché il piano generale delle opere venga realizzato nel rigoroso rispetto dell’uso dei fonti pubblici, in modo – da un lato – da essere pronti ad accogliere l’enorme mole di turisti, sportivi e team che arriveranno a ridosso dell’apertura delle Olimpiadi; sia – dall’altro lato – di poter garantire che quelle stesse opere diventino “patrimonio stabile e durevole” per i territori coinvolti e per l’intero paese.