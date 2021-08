La Cosa, Italia 1/ Serata horror col prequel del film di John Carpenter

La Cosa andrà in onda oggi, 15 agosto 2021, su Italia 1 a partire dalle 21.25. Ci troviamo di fronte a una pellicola ascrivibile al genere dei film dell’orrore con connotazioni fantascientifiche. La pellicola diretta da Matthijs van Heijningen Junior ha visto la sua messa in onda nel lontano 2011, essa è un sequel di una pellicola del 1982. Buono il cast di attori, tra di essi si segnalano Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton. Il film è stato prodotto grazie all’interessamento della casa di produzione Strike Entertainment, della Universal invece la capillare distribuzione nelle sale cinematografiche mondiali.

La cosa, la trama

Leggiamo la trama de La Cosa. Edvard, Jonas, Olav, Karl, Juliette, Lars, Henrik, Colin e Pede sono dei ricercatori che giunti in Antartide nel 1982 scoprono il corpo di un alieno. Mentre arriva la sera e il team sta festeggiando la grande scoperta l’alieno ritorna in vita e semina il panico, egli uccide prima il cane della base e poi alcuni ricercatori. I ricercatori si lanciano al suo inseguimento ma dopo qualche ora capiscono che l’alieno ha la capacità di imitare il DNA umano e per questo può trasformarsi in chiunque. Tutti iniziano a dubitare di tutti fino a quando Kate non riesce a trovare la soluzione capendo le modalità di replicazione di quello che iniziano a chiamare come la Cosa. La scoperta arriverà troppo tardi e farà di Kate l’unica e sola sopravvissuta del gruppo, la donna si vedrà infatti costretta ad uccidere il pilota dell’elicottero, Carter, che li aveva portati in Antartide, l’uccisione come le altre sarà alquanto cruenta. La scena finale crea un collegamento con il film del 1982 e vede l’alieno prendere le fisionomie di un cane, cane che viene inseguito da altri esploratori.

Video, il trailer del film “La cosa”

