La cosa è il prequel dell'horror cult di John Carpenter, diretto da Matthijs van Heijningen Jr. La genesi tra i ghiacci di ciò che terrorizzerà tutti

La cosa, film su Italia 1 diretto da Matthijs van Heijningen Jr.

Giovedì 14 agosto, Italia 1 propone in seconda serata, alle 23:30, il film fantascientifico-horror La cosa. Si tratta di un prequel del celebre cult diretto da John Carpenter nel 1982, a sua volta ispirato al racconto Who Goes There? di John W. Campbell, già adattato nel 1951 nel film La cosa da un altro mondo. Questa versione, uscita nel 2011 e prodotta dalla Strike Entertainment, segna il debutto alla regia del tedesco Matthijs van Heijningen Jr. La storia si colloca temporalmente prima degli eventi narrati nel film di Carpenter, raccontando ciò che accadde alla spedizione norvegese in Antartide.

Nel cast troviamo Mary Elizabeth Winstead, nota per il ruolo di Nikki Swango in Fargo, e Joel Edgerton, apprezzato per Animal Kingdom e la serie The Secret Life of Us. Completano il gruppo Ulrich Thomsen (Il mistero dell’acqua), Eric Christian Olsen (NCIS: Los Angeles, Smallville) e Adewale Akinnuoye-Agbaje, indimenticabile Mr. Eko in Lost.

La trama del film La cosa: la scoperta di un alieno ibernato

La cosa è ambientato nel 1982, quando un gruppo di scienziati internazionali arriva in una remota base in Antartide per condurre ricerche. Durante una spedizione, scoprono un corpo alieno sepolto nel ghiaccio, apparentemente morto da millenni. Entusiasti della scoperta, festeggiano ignari del pericolo imminente: l’organismo, infatti, si risveglia ed inizia ad uccidere, partendo dal cane della base e proseguendo con alcuni membri del team.

Ben presto i sopravvissuti si rendono conto che la creatura ha un’abilità terrificante: può replicare perfettamente qualsiasi essere vivente, copiandone il DNA. Questo rende impossibile distinguere chi è umano e chi è stato sostituito. La paranoia si diffonde tra i ricercatori, e il clima nella base diventa sempre più teso e violento. Kate, una paleontologa del gruppo, riesce a scoprire il meccanismo con cui l’alieno si riproduce. Ma la sua intuizione arriva troppo tardi: la creatura ha già causato il caos e decimato il team.

Kate, ormai sola, è costretta ad eliminare Carter, il pilota dell’elicottero, sospettando che sia stato infettato. La sua morte, come molte altre, è brutale e inevitabile. Nel finale, l’alieno assume le sembianze di un cane e fugge nella neve, inseguito da altri esploratori, collegandosi direttamente agli eventi del film del 1982, e aprendo la porta al terrore che seguirà.