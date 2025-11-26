Le economie di Italia e Germania sono in difficoltà, ma, tramite riforme, è possibile pensare a un loro rilancio

Le previsioni economiche d’autunno della Commissione europea e i dati sulla produzione industriale sembrano indicare che Germania e Italia, i due principali Paesi manifatturieri dell’Ue, sono tra quelli più economicamente in difficoltà.

Riguardo la situazione tedesca, Jörg Buck, Consigliere delegato della Camera di commercio italo-germanica, non ha dubbi: «Energia più cara e meno prevedibile, domanda cinese debole, tensioni commerciali con gli Usa e frammentazione del commercio mondiale: i fattori di crisi per la Germania sono questi, e non è un rallentamento congiunturale qualsiasi, ma una messa in discussione del modello di crescita. A questo si aggiunge la transizione dell’automotive verso l’elettrico e il software, in cui la competizione di Cina e Usa è feroce e i produttori tedeschi stanno faticando a riposizionarsi».

E per quanto riguarda l’Italia? Quali sono, a suo avviso, le ragioni delle difficoltà della sua economia?

I problemi italiani vengono da lontano: la bassa produttiva del lavoro è un problema consolidato, e anche in condizioni “normali” l’Italia fa fatica a superare l’1% di crescita annua. Con un debito intorno al 140% del Pil, i margini per usare la finanza pubblica come leva espansiva sono limitati. A questa situazione si è sommata dunque la crisi europea e tedesca, vista la stretta connessione delle catene del valore. Ci sono però segnali interessanti: la manifattura nel 2025 è tornata a crescere; non ancora così fortemente da trainare l’economia, ma è un dato importante.

Il piano di grandi investimenti che il nuovo Governo tedesco aveva promesso all’inizio del suo mandato è in ritardo? Potrebbe avere effetti inferiori a quelli sperati?

Il nuovo fondo per infrastrutture e neutralità climatica da 500 miliardi di euro e il superamento parziale del “freno al debito” rappresenta una svolta storica per la Germania. Se ben attuato, il piano può comunque rappresentare un punto di svolta per l’economia tedesca e, di riflesso, per le filiere italo-tedesche. Ma si innesta su un’eredità pesante: strade, ferrovie, reti energetiche e digitali che hanno accumulato ritardi, e un gap stimato in oltre 1.400 miliardi di investimenti necessari entro il 2030.

Il problema è quindi trasformare i fondi in cantieri reali: servono progetti pronti, iter autorizzativi rapidi, capacità amministrativa e imprese in grado di eseguire gli investimenti in tempi ragionevoli. Non a caso, gli economisti tedeschi avvertono che il pacchetto di investimenti deve essere accompagnato da riforme profonde su burocrazia, mercato dell’energia, incentivi alla ricerca e formazione. Altrimenti il moltiplicatore rischia di essere più basso del potenziale.

Come si può risollevare l’economia italiana, che secondo la Commissione europea crescerà quest’anno solo dello 0,4% e dello 0,8% nei prossimi due anni?

Nel breve termine, servono meno burocrazia e tempi prevedibili di esecuzione dei progetti: per un investitore è meglio una procedura rigorosa ma con tempi certi, rispetto a un quadro formalmente semplice ma imprevedibile. Giustizia civile, appalti pubblici e autorizzazioni ambientali sono i tre nodi chiave. Nel lungo termine, però, la dimensione aziendale italiana è un limite strutturale: servono incentivi all’aggregazione, un mercato dei capitali più sviluppato (anche grazie a una vera Capital Markets Union europea), e un contesto regolatorio che favorisca crescita dimensionale, export e internazionalizzazione.

Digitalizzazione e IA avranno un ruolo chiave, e in questo i due Paesi hanno strategie che possono fondersi bene: legata alla digitalizzazione dei processi produttivi quella tedesca, più concentrata sulle PMI e sulla loro crescita di scala quella italiana.

Come giudica l’accordo tra Ue e Usa sui dazi? Ritiene che resisterà? E pensa ci sia il rischio che qualche effetto negativo per l’economia europea dalle tariffe doganali americane possa ancora manifestarsi?

L’accordo ha il merito di aver definito una situazione che stava producendo ulteriore incertezza. Il primo effetto che notiamo, non a caso, è che un’azienda su due tra le nostre associate afferma che avrà effetti negativi, ma sei mesi fa un’azienda su due affermava di aspettare dai dazi effetti “fortemente negativi”: le preoccupazioni, quindi, rimangono, ma si stemperano rispetto alle prospettive risalenti a prima dell’accordo.

I costi diretti e il potenziale calo della domanda saranno gli effetti principali della nuova politica commerciale americana, ma nel lungo termine non bisogna dimenticare il piano geoeconomico: i rapporti Usa-Ue cambieranno e le catene di produzione e fornitura si riequilibreranno, e l’Europa dovrà saper stare in questo processo. Anche perché, pur nella complessità, partiamo da una posizione di forza: il tasso del 15% è tra i più bassi applicati dagli Usa.

Pensa che l’Ue stia sottovalutando i problemi della sua economia? Dovrebbe fare qualcosa di più per poter favorire la crescita?

Credo che negli ultimi tempi in Ue ci sia stata una maturazione di consapevolezza importante sulla situazione e sul fatto che rischiamo di perdere la nostra posizione nel sistema globale. Oggi, affrontare il tema industriale è prioritario per l’Ue, ma senza gettare via il lavoro fatto: la sfida per noi, è tenere insieme ambiente e produzione, valori e crescita. Non è facile, ma è l’unica strada autenticamente europea. Aumentare la produttività è una priorità, ma serve farlo con politiche a lungo raggio, trasformando ad esempio la sostenibilità in un vantaggio tattico invece che impostarla come un limite burocratico.

