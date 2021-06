La cucina del cuore/ Su Canale 5 il film con Danielle Panabaker (oggi, 2 giugno)

La cucina del cuore va in onda oggi, 2 giugno, a partire dalle ore 16:40 sul canale televisivo Mediaset Canale 5. Si tratta di una pellicola realizzata interamente per la televisione che ha debuttato nell’anno 2014. Questo film appartiene al genere romantico. Il regista di questo film è Ron Oliver mentre la sceneggiatura ed i dialoghi sono stati scritti da Michael J. Murray. Il network che ha trasmesso questo film è stato Hallmark Channel mentre tra i produttori figurano Craig Anderson, Jamie Goehring e Shawn Williamson.

Tra gli attori del film invece ci sono Danielle Panabaker, Shawn Roberts, Pascale Hutton, Peter DeLuise, Richard Ian Cox, Diana Bang e Kimberly Caldwell. Il montaggio del film è stato curato da Tony Dean Smith mentre la fotografia è stata curata da C. Kim Miles.

La cucina del cuore, Trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di La cucina del cuore. Lauren Hennessey ha 26 anni ed ha una grossa passione per la cucina. Sin dalle scuole elementari, il suo sogno è quello di diventare una cuoca professionista che possa essere riconosciuta in tutto il mondo. Ad ogni modo, la vita ha riservato un trattamento diverso per questa ragazza. Difatti, ora si occupa di scrittura e lavora in un magazine molto famoso come si occupa sempre di cucina, ma dal punto di vista teorico. Dexter Durant invece è una celebrità dei fornelli. Grazie al suo programma di cucina, chiunque conosce questo cuoco e sono molti coloro che lo ammirano.

Un giorno, Dexter chiede a Lauren di lavorare per lui. Difatti, Dexter deve scrivere un libro di ricette e necessita di una mano da parte di una ghost writer professionista. Lauren è eccitata ed accetta subito per lavorare per quello che si può definire un suo idolo. A poco a poco, i due scopriranno che non è solo la cucina l’argomento che gli appassiona. Tra i fornelli e qualche ricetta, nascerà una vera e propria storia d’amore, anche se l’imprevisto è sempre dietro l’angolo!

