Il testo di “La cura per me” di Giorgia affronta un tema importante a Sanremo 2025, come quello di una relazione d’amore tormentata. La cantante, alla sua sesta partecipazione alla kermesse, questa volta ha scelto una ballad moderna e potente scritta quattro mani da Blanco e Michelangelo, i Re Mida della musica italiana.

Il testo “La cura per me” di Giorgia segna il ritorno in gara a Sanremo 2025 della “The Voice” della musica italiana che solo due anni fa aveva accettato l’invito di Amadeus. Quest’anno però l’occasione è ancora più importante, visto che la cantante celebra i 30 anni dalla vittoria di “Come Saprei”, canzone vincitrice del Sanremo 1995 che l’ha lanciata definitivamente nell’olimpo delle regine della musica italiana.

Il testo “La cura per me” è una canzone d’amore si, ma che di quella forma d’amore che potresti provare per un compagno, un genitore o un amico. Proprio la cantante romana dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “racconta alla perfezione i sentimenti di una donna” soffermandosi poi sui punti forti del testo “L’incrocio di melodia e parole è commovente, come il significato”.

Per la critica non ci sono dubbi: Il testo “La cura per me” potrebbe essere la vincitrice annunciata di questa 75esima edizione di Sanremo 2025. Il testo cresce nell’ascolto fino a quando Giorgia pronuncia la parola “paura”: da lì è l’inizio della magia, del tocco di chi solo come lei sa cantare lasciando tutti a bocca aperta. Qui sotto puoi rileggere il testo completo “La cura per me”

Dentro la mano una carezza sul viso

Senz’anima questo sorriso

Che hai cercato, che hai cercato

Più ti avvicini e più io mi allontano

E i ricordi se ne vanno piano

Su e giù come un ascensore

Ogni mia stupida emozione

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

Tutto passa

Ma scordarti non so ancora come si faccia

Qualcosa lo dovevo rovinare

Nascondo una lacrima nel mare, ferito

Voglio andare avanti all’infinito

Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

No che non ho voglia

Non ho voglia di rincorrerti

Seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi

Guardando il cielo sapendo che lo stai guardando

Ora anche tu

Per me sei la luna

Per me sei la cura

Per me sei avventura

Ma non sei nessuno

Spengo la paura

Di rimanere sola

Per quegli occhi

Per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Non sarò mai più sola

Per me