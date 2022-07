La Dama Velata 2 si farà?/ Anticipazioni: Miriam Leone e Lino Guanciale amati dal pubblico che…

La Dama Velata 2 si farà? Gli ultimi aggiornamenti

La Dama Velata 2 non si farà. Nonostante la serie abbia riscosso ottimi ascolti, la Rai ha deciso di non produrre la seconda stagione della serie tv. A sette anni di distanza dalla prima messa in onda, La Dama Velata torna però in replica su Raiuno. I telespettatori sono rimasti particolarmente affezionati a questa serie che ha segnato la svolta per Miriam Leone e Lino Guanciale. Entrambi gli attori dopo la serie si sono visti triplicare i loro impegni professionali tanto da essere diventati due volti noti del cinema e della televisione italiana. Il pubblico ha chiesto negli anni a gran voce una seconda stagione della serie ma il loro appello è caduto nel vuoto. La fiction aveva esordito con più di 5 milioni di telespettatori riscontrando un gradimento maggiore nell’ultima puntata che aveva superato i 6 milioni di telespettatori, chiudendo con 6.242.000 persone.

Quali sono i motivi che hanno spinto la Rai a rinunciare ad una seconda stagione della serie? La Rai ha deciso di puntare su titoli più contemporanei abbandonato il genere del period drama su cui aveva puntato negli anni passati. Un’altra questione era legata alla disponibilità degli attori sul set. Miriam Leone e Lino Guanciale sono diventati gli attori più richiesti. Mentre Miriam ha privilegiato il cinema, Lino Guanciale ha scelto la televisione. I loro percorsi artistici si sono poi separati e pertanto era difficile ipotizzare un loro coinvolgimento sul set per la seconda stagione della serie.

La Dama Velata 2 si farà? Finale chiuso nella prima stagione e…

E’ difficile che la Rai possa tornare sui suoi passi puntando anche ad anni di distanza a La Dama Velata 2. La serie si era conclusa con un finale definito senza lasciare spiragli aperti nella storia. Questo potrebbe essere stato uno degli ulteriori motivi che ha spinto la Rai a rinunciare a questo progetto.

Nell’episodio finale della serie La giovane è tutt’altro che morta come tutti credono. Torna a Trento, con la sua veletta nera e indaga sul passato oscuro del marito Guido Fossà. Come va a finire La Dama Velata? Con Clara che fa emergere le dovute evidenze per fare in modo che la polizia indaghi su Guido sia per l’istigazione al (suo presunto) suicidio sia per la morte di Ludovico, suo socio in affari. Per il momento i telespettatori dovranno godersi le repliche della serie ancora una volta. Se poi la Rai cambierà idea vi aggiorneremo sul cambiamento di rotta.

