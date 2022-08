La Dama Velata, anticipazioni 14 agosto/ Clara partorisce la piccola Aurora (replica)

Anticipazioni La Dama Velata 14 agosto: l’episodio “Aurora“

Domenica 14 agosto andrà in onda la replica della terza puntata de La Dama Velata in cui la protagonista è una giovane donna di nome Clara, interpretata da Miriam Leone, costretta ad un matrimonio combinato da suo padre. Il primo episodio della serata ha il titolo “Aurora” in cui si vedrà Clara portare a termine la sua gravidanza nonostante tutti gli interventi di Adelaide.

La figlia di Clara non appena nata avrà proprio il nome di Aurora. Intanto anche Anita è in dolce attesa e il suo bambino è frutto dell’abuso di Cornelio. Clara nell’aiutare la sua amica convince Matteo a sposare la donna e a riconoscere il bambino come suo figlio legittimo.

Anticipazioni La Dama Velata 14 agosto: l’episodio “La tela del ragno”

Nel secondo episodio de La Dama Velata intitolato “La tela del ragno” un evento scatenerà tutti i protagonisti della fiction. Alla morte di Vittorio infatti Aurora sarà la sua sola erede, così il compito di amministrare il patrimonio della piccola neonata fino alla maggiore età spetta a sua mamma Clara.

La lettura del testamento di Vittorio però ha provocato molti dissapori soprattutto a Cornelio e Adelaide che sono disposti a qualunque cosa pur di avere quello che gli spetta, così decidono di distruggere dall’interno la relazione tra Clara e Guido anche grazie ad una loro complice la Baronessa De Blemont.

