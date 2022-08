La Dama Velata, anticipazioni 21 agosto/ Il piano di Cornelio e Adelaide (replica)

Cosa succederà nell’episodio 7 e 8 de La Dama Velata dopo che la piccola Aurora è stata designata da Vittorio come unica sua erede e toccherà proprio a sua mamma custodire l’eredità della neonata fino alla sua maggiore età. Clara e Guido dovranno resistere anche alle trappole di Cornelio e Adelaide che sono disposti a tutto pur di ricevere quello che gli spetta.

Anticipazioni La Dama Velata 21 agosto 2022: Cornelio e Adelaide e il piano per l’eredità di Vittorio

Nel settimo episodio della fiction che andrà in onda domenica 21 agosto Guido torna da Bruges dopo aver ottenuto un finanziamento dalla Baronessa De Blemond per aprire il suo setificio me presto scopre che tutto il contratto è una trappola. Intanto Clara si occupa attivamente della tenuta insieme a Matteo trascurando così Guido senza accorgersi che la sua relazione è in mano alle decisioni di Cornelio e Adelaide che hanno messo in atto il loro primo piano per ottenere l’eredità di Vittorio.

Anticipazioni La Dama Velata 21 agosto 2022: Velata Clara inizia ad avere molti sospetti su suo marito

Nell’ottavo episodio de La Dama Velata Clara inizia ad avere molti sospetti su suo marito e sulla sua relazione con la Baronessa De Blemont anche se Guido continua a negare ogni cosa anche se il loro rapporto inizia ad essere fondato sulla sfiducia. Intanto la salute di Clara peggiora di giorno in giorno, così Guido per badare ad Aurora assume Cecile, una bambinaia consigliatagli da Adelaide.

Ludovico intanto dubita della correttezza e della buona fede di Guido come socio in affari, soprattutto dopo aver scoperto che l’uomo a sua insaputa ha stipulato un contratto ingannevole con la Baronessa De Blemont. Tutte le puntate de La Dama Velata sono disponibili in streaming sul sito di Raiplay.

