La Dama Velata, anticipazioni puntata 31 luglio 2022/ Clara rifiuta il matrimonio…

Anticipazioni La Dama Velata, cosa succederà nella puntata in onda questa sera in replica?

Torna in onda da questa sera in replica una delle fiction Rai più amate di sempre, La Dama Velata. Cosa succederà nella prima puntata in onda questa sera? Nel primo episodio dal titolo Le radici spezzate, Clara, figlia del conte Vittorio Grandi, viene cresciuta in campagna dai contadini della tenuta di San Leonardo, lontana dal padre che la incolpa per la perdita della moglie. Ma un giorno Vittorio decide di ricondurla a Trento: ha trovato un marito per Clara, dalla quale desidera avere un nipote ed erede. Clara, strappata dalla sua terra e dai suoi affetti, si trova imprigionata in una casa dove sua zia Adelaide e il cugino Cornelio già tramano contro di lei.

Nel secondo episodio intitolato Nella casa paterna, Clara decide di scappare con il compagno d’infanzia Matteo, ma la notte designata per la fuga un tragico imprevisto impedisce a Matteo di presentarsi all’appuntamento. A ridare il sorriso a Clara ci pensa il conte Guido Fossà con cui la giovane intraprenderà un rapporto complicato e tumultuoso. Il Fossà comincia a trattare male Clara, lasciandola da sola la prima notte di nozze e mettendosi nuovamente nei guai con il gioco d’azzardo. Ma a peggiorare la situazione ci si mette una sua vecchia conoscenza. Un certo Gerard che, scoperto che il suo vecchio amico si è sposato e che ora può disporre di una cospicua dote, gli chiede un prestito. Per ottenere il denaro gli ricorderà, ricattandolo, di essere al corrente di un suo grande segreto. L’appuntamento con la serie La dama velata, è per domenica 31 luglio su Rai 1 e sul canale 501 del digitale terrestre, dalle 21:25 circa.

La Dama Velata, trama e cast della serie di Raiuno

Da questa sera andranno in onda le repliche della serie La Dama Velata. La trama ruota attorno a una giovane contessa che, dopo essere cresciuta in campagna, si ritrova d’un tratto catapultata in città. Suo padre, che non l’ha mai riconosciuta, ha infatti trovato per lei un marito, sperando di poterla finalmente sistemare. Nel cast Miriam Leone, Lino Guanciale, Lucrezia Lante Della Rovere e Andrea Bosca. Protagonista della serie è Clara Grandi, figlia del conte Vittorio che però non l’ha mai riconosciuta. Anzi, ha sempre ritenuto la ragazza responsabile della scomparsa di sua moglie.

Clara è cresciuta isolata dal resto del mondo, chiusa nella tenuta di San Leonardo dove ha potuto contare sull’affetto di poche persone. Fra queste, però, occupa un posto speciale Matteo Steiner amico sin dall’infanzia. Divenuta adolescente, però, la ragazza è pronta per la vita coniugale. Suo padre infatti le ha trovato un marito nella città di Trento, sperando di avere presto un erede.











