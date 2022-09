La dama velata, anticipazioni ultima puntata 4 settembre/ Guido muore?

La dama velata si conclude in replica il 4 settembre 2022: le anticipazioni tv

Avanza incontrastato il successo della messa in onda, seppur in replica de La dama velata- la fiction targata Rai- che su Rai 1 tramette la sua ultima puntata in data odierna, 4 settembre 2022, in prima serata, a partire dalle 21:25 circa. La fiction Rai -che in replica ha ad oggi segnato un importante volume di ascolti tv- vede protagonisti la coppia di attori molto amati dal pubblico tv, Mirian Leone e Lino Guanciale, e tratta le vicende di Clara, una donna che è alla disperata ricerca di una vendetta personale, vedendosi minata e messa in discussione la sua salute mentale. Al sesto ed ultimo appuntamento tv serale con le repliche de La dama velata, quindi, vengono trasmessi i due episodi finali della stagione in replica della fiction Rai datata 2015, diretta da Carmine Elia e prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, ovvero l’undicesimo e il dodicesimo episodio intitolati La dama velata e Verità svelate.

Il genere della storia è un dramma sentimentale in costume, e la stessa è ambientata a Trento tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. La protagonista della serie tv, Clara, ruolo interpretato dall’ex Miss Italia Miriam Leone, è una donna che in età molto giovane si vede costretta dal padre a unirsi in matrimonio con l’altro protagonista della storia Guido, ruolo interpretato da Lino Guanciale. Quando tutti la credono morta, Clara penserà ad escogitare un piano per vendicarsi degli inganni subiti.

Anticipazioni La Dama Velata, l’ultima puntata in replica: Clara intende vendicarsi

Nel corso del penultimo episodio de La dama velata, il rinvenimento delle scarpe di Clara – il ruolo protagonista della serie tv- nel fiume farà credere a tutti che la donna sia ormai venuta a mancare in seguito ad un annegamento. Ma la realtà si rivelerà essere tutt’altra. La donna è stata prontamente soccorsa e ospitata in un convento, dove poi escogiterà un piano per venire a conoscenza dell’identità di chi l’abbia colpita alla testa tanto da farle perdere i sensi e farla cadere rovinosamente nel fiume. Tenendo quindi coperto il suo volto sotto una veletta nera, si fa passare per Emilia di Sant’Ubert e riesce a farsi assumere come dama di compagnia da Matilde.

Spinta dalla compassione provata dinanzi alle lacrime della zia, Clara rivela la sua vera identità per poi svelare di voler smascherare Adelaide, principale indiziata come responsabile del triste accadimento che l’ha vista protagonista. Eppure Clara non si reca dalla polizia a denunciare quanto subito per la mancanza delle prove provate di quanto lei sostiene. La scoperta della presenza del veleno nella stanza della donna segna una svolta nel piano della protagonista, che decide di vendicarsi portando Adelaide alla follia. Clara, infatti, farà credere ad Adelaide che la sua dimora sia infestata dai fantasmi e il piano andrò in porto, tanto che quest’ultima perdere sanità mentale e verrà mandata da Cornelio in un manicomio.

