La dieta della carne spopola sui social/ Solo manzo, pancetta, burro e uova: fra influencer e palestrati

C’è un nuovo trend che sta circolando sui social negli ultimi tempi ed è quello della dieta carnivora, solo a base di carne. Lo segnala Gambero Rosso specificando che tale regime alimentare viene praticato soprattutto da uomini che vanno in palestra, ma anche influencer e in generale gente che tiene in maniera particolare ossessiva al proprio corpo. Alla base c’è il sistema delle tre B e della E, ovvero beef (carne di manzo), bacon (pancetta), butter (il burro) e eggs (le uova). Ma perchè questo regime alimentare che sembrerebbe particolarmente scorretto, visto che appare ricchissimo di proteine ma che manca di molti altri nutrienti?

Secondo chi lo sta praticando sembra che abbia dei risvolti positivi sul corpo e sulla mente, visto che permetterebbe di perdere peso e nel contempo di scolpire il fisico (grazie ovviamente all’allenamento in palestra). Per Gambero Rosso, però, si tratta di “Immagini che di certo non fanno bene a chi soffre di disturbi del comportamento alimentare, e che in generale vanno ad alimentare una cultura della dieta fin troppo presente e pericolosa sui social”.

LA DIETA DELLA CARNE SPOPOLA SUI SOCIAL: I “CONSIGLI” DI CARINOVRERAY

Fra gli account più seguiti su Instagram troviamo @carnivoreray, un uomo che racconta di essere dimagrito in maniera evidente da quando ha iniziato la dieta della carne; prima, quando mangiava le verdure, aveva delle sensazioni di gonfiore, di conseguenza ha deciso di eliminarle dalla propria dieta, mentre con la carne non ha avuto più problemi, rigorosamente da cuocere solo con il burro o eventualmente altri grassi di origine animale. Altra particolarità di questa dieta è che è assolutamente vietato l’olio extravergine, elemento principe invece della Dieta Mediterranea, mentre sì a panetti di burro interi.

Quindi uova, volendo un po’ di pesce, ma tanta, tantissima carne, e non soltanto a pranzo e a cena ma anche appena svegli. Come detto sopra, chi pratica questo regime alimentare dice di sentirsi meglio, in quanto grazie a questa dieta si può curare ad esempio l’acne, e secondo @carnivoreray anche le donne avrebbero benefici, soprattutto coloro che soffrono di problemi durante il ciclo, anche se comunque precisa: «Non posso esserne sicuro».

LA DIETA DELLA CARNE SPOPOLA SUI SOCIAL: FRA INFLUENCER E DONNE SU TIKTOK

Gambero Rosso precisa come al momento i medici sembrano non essersi ancora espressi a riguardo, tenendo conto che comunque si tratta di un regime alimentare piuttosto nuovo, di conseguenza non vi sono evidenze scientifiche in un senso o nell’altro. La cosa certa è che si tratta di un regime alimentare “che va contro qualsiasi indicazione data dai nutrizionisti fino a oggi”, sottolinea il portale culinario, a cominciare dalla mancanza di verdura, frutta e cereali, alimentai basilari in una dieta sana.

I due principali sostenitori di questa dieta sono Lex Fridman e Joe Rogan, due conduttori radiofonici molto seguiti online, ma non mancano anche le donne, soprattutto su TikTok. L’ennesima dieta “di moda” che spopola ma che non ha nulla di scientifico alla base: come vi ricordiamo spesso e volentieri, recatevi solo da nutrizionisti o medici specializzati quando volete sottoporvi ad una dieta e mai fare il fai da te.











