C'è un piatto che non troverete mai sulla tavola di Kate Middleton, ed è proprio questo il segreto del suo fascino.

Kate Middleton è bellissima e lo è sempre stata, anche quando le è stata diagnosticata la terribile malattia contro cui ha dovuto lottare per tanti mesi. Fortunatamente si è adesso ripresa e ha ricominciato le sue attività istituzionali, continuando ad apparire pubblicamente ai vari eventi organizzati dalla Royal Family. Accanto a lei c’è sempre stato il marito William, il Principe del Galles che in futuro sarà Re d’Inghilterra. Per preservare questa sua forma fisica, la Principessa è costretta a seguire un preciso regime alimentare che le permette di restare sempre allo stesso modo.

Qual è la dieta di Kate Middleton

La dieta della moglie di William si divide in quattro fasi: il primo dura 7 giorni, è chiamato step di attacco e prevede un consumo limitato di proteine magri e un cucchiaio e mezzo di crusca d’avena al giorno. La seconda fase è invece quella in cui si aggiungono i vegetali a giorni alterni e due cucchiai di crusca d’avena al giorno. La fase attuale della sua dieta può infine durare per tutta la vita e prevede l’assunzione di proteine magre e verdure illimitate, ma anche di cereali integrali a giorni alterni. La Middleton inizia quindi la giornata con un porridge ai frutti di bosco e con una “bevanda verde” a base di spirulina, cavolo, matcha, spinaci, coriandolo e mirtilli che consuma anche come spuntino a metà pomeriggio.

A pranzo opta invece per il cibo che aiuta la pelle come insalate di anguria e bacche di goji, ma anche molti piatti etnici come il gazpacho andaluso, il tabbouleh libanese e cheviche peruviana. Kate mangia per cena spesso il pollo arrosto, il piatto preferito di William. Il protocollo reale vieta tra l’altro alcuni alimenti come i frutti di mare, per l’elevato rischio di intossicazioni, ma anche la carne cruda e l’acqua non imbottigliata. Ci sono inoltre i cibi vietati per motivi etnici come il paté di foie gras, vietato dalla Regina ma soprattutto dal Principe Carlo. I reali non possono inoltre magiare gli spaghetti e la pasta lunga, proibiti perché richiedono grandi bocconi, peggio se questi vengono conditi con salsa di pomodoro.

La Principessa si concede però ogni tanto qualche sfizio come la pizza e il pollo al curry. C’è da dire che Kate è anche ambasciatrice della corretta educazione alimentare dei bambini, e ai figli insegna a mangiare solo verdura di stagione coltivata nell’orto di Kensington Palace.