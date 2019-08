La dieta di Kate Middleton/ Ecco come fa ad essere così in forma mangiando

Che dieta segue Kate Middleton? La moglie del principe William ha un fisico eccezionale, ma non disdegna la buona cucina. Questo perché ama sempre e comunque occuparsi dei suoi cari, andando in prima persona dietro i fornelli. A rilevarlo è la chef britannica Carolyn Robb che ormai da più di due decenni lavora a Kensington Palace. La sua alimentazione è ricca di proteine magre, verdure e frutta. Nonostante abbia già compiuto 37 anni e messo al mondo 3 figli ha un fisico davvero invidiabile, merito di un’attenzione alla cucina con un approccio decisamente pratico. A Rocked proprio Carolyn Robb ha specificato: “Kate cucina davvero molto. Arriva da un ambiente normale con una casa normale in cui cucinava da sola. Un fatto che conferma anche il Principe William al quale ho sempre sentito dire che ama passare tempo con la sua famiglia perché si comporta proprio come una normale“.

La dieta di Kate Middleton: “William deve sopportare la mia cucina”

In merito alla sua dieta Kate Middleton ha specificato: “Il Principe William deve sopportare la mia cucina nella maggior parte dei casi. E’ la ragione per cui è così magro”. A People aveva dunque già svelato quanto anticipato da Carolyn Robb la chef di South Kensington che di recente ha parlato proprio di questo. Sicuramente il fatto che cucini lei per la sua famiglia la rende più umana e fa capire come a volte anche nelle famiglie reali ci sia la volontà di vivere una vita convenzionale. Proprio il Principe più volte ha specificato di essere felice perché la sua famiglia passa molto tempo insieme, sedendosi tutti i giorni a tavola insieme per consumare il pasto quotidiano.

