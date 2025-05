Maggio è il mese della rinascita! Depura il fegato, perdi peso e ritrova l’energia con i cibi consigliati per la stagione.

Siamo in primavera inoltrata ormai, il corpo inizia a lanciarci segnali inequivocabili: senso di stanchezza, gonfiore, chili in più accumulati nei mesi invernali, digestione lenta. Tutti segnali che dopo mesi di alimentazione più pesante duvuta al clima più rigido invitano a un (veloce) cambiamento. È in questo periodo dell’anno che una dieta depurativa diventa non solo utile, ma necessaria.

Maggio, con il suo tripudio di frutta leggera e verdure fresche, è il mese ideale per iniziare un vero e proprio reset del nostro organismo, partendo dal fegato, l’organo chiave della depurazione. Ma vediamo quali sono i cibi che dovremmo mettere più spesso sulle nostre tavole in questo periodo dell’anno.

La dieta di maggio da seguire: ecco i cibi di cui non dovremmo fare a meno

Non è un caso che il verde sia il colore dominante tra i banchi del mercato in questo periodo. Asparagi, agretti, fave, carciofi, zucchine e spinaci sono solo alcuni dei protagonisti assoluti della tavola primaverile. Secondo il dottor Corrado Pierantoni, endocrinologo e nutrizionista, questi ortaggi sono una vera gioia per il palato, ma anche alleati preziosi per la nostra salute.

Maggio è anche il momento in cui fanno la loro comparsa le fragole, che oltre a essere deliziose vantano un profilo nutrizionale completo. Ricche di vitamina C e ferro, aiutano a drenare i liquidi e contrastano la stanchezza tipica del cambio di stagione.

Non bisogna poi temere i carboidrati: l’importante è semplicemente scegliere quelli giusti. “I cereali integrali sono fondamentali in una dieta depurativa: migliorano il transito intestinale e mantengono stabile la glicemia”, ha spiegato il nutrizionista. Ecco quindi come integrarli al meglio in questa dieta settimanale di primavera.

Lunedì

Per colazione opta per del tè verde o caffè, con uno yogurt bianco magro, una tazza piccola di fragole e un pugno di fiocchi d’avena. A metà mattina scegli un frutto di stagione e a pranzo prediligi un’insalata di lattga con riso integrale, bietole, pomodorini, carote e sedano.

Come spuntino di metà pomeriggio opra sempre pe run frutto di stagione e una tazza di tè verde. Per cena, invece, cucina un rombo al vapore con carote, zucchine, sedano, limone e due patate. Primad i andare a dormire conclia il sonno con una tisana rilassante.

Martedì

Il martedì mattina opta per tè o caffè al mattino insieme a un bicchiere di latte d’avena e una fetta di pane tostato con un cucchiaino di olio extravergine di oliva. A metà mattina scegli un frutto di stagione e a pranzo opta per delle tagliatelle ai carciofi con menta fresca e scorza di limone. Termina il pasto con una leggera insalatina.

Per lo psuntino pomeridiano scegli un frutto e 3 noci, mentre a cena scegli bocconcini di pollo con asparagi al vapore e riso basmati. Chiudi la giornata con un frutto di stagione.

Mercoledì

Oltre al solito tè o caffè al colazione, opta per uno yogurt magro senza lattosio, 2 fette biscottate integrali con un velo di miele. A metà mattina non può mancare il classico frutto di stagione mentre a pranzo scegli un’insalata arcobaleno con finocchi, mela verde e carote, cous cous con pomodori freschi e pisellini freschi.

A metà pomeriggio tampona la fame con un frutto e un cubetto di cioccolato fondente 80%. Per cena opta per un’insalata di valeriana, frittata di zucchine e una fetta di pane tostato. Chiudi la serata con una tisana.

Giovedì

Per il giovedì opta a colazione per un tè verde o un caffè a colazione, da accompaganre con una fettina di pane tostato e un cucchiaino di olio extraverigine di oliva. Un frutto a netà mattinata e a pranzo dell’ibsalata mista con hummus di ceci. Come psuntino un frutto di stagione e un cucchiaio di arachidi salate. A cena rotolini di zucchine con formaggio fresco e una fettina di pane integrale tostato.

Venerdì

Oltre al solito caffè o tè verde al mattino, bevi anche un bicchiere di latte di mandorle con tre biscotti secchi. Un frutto di stagione a metà mattinata e pranzo insalta mista e minestra di fave e piselli.

Un altro frutto di stagione nel pomeriggio e a cena petto di pollo grigliato con fiori di zucca in pastella + una fettina di pane tostato. Dopo cena, un altro frutto.

Sabato

Caffè o tè al mattino con una frittata e una fett di pane tostato. Un frutto a metà mattinata e a pranzo insalata di radicchio con riso integrale, spinaci e pomodorini. A merenda un frutto e a cena pesce spada agli agrumi con spinaci al vapore e una fetta di pane. Una tisana prima di andare a dormire.

Domenica

Colazione con tè o caffè e un po’ di ricotta fresca su una fettina di pane tostato. Un frutto a metà mattina e a pranzo pasta agli asparagi e un’insalatina di radicchio e rucola. Come spuntino pta per un centrifugato di frutta e verdura misto con un quadratino di cioccolato all’80%. A cena una insalta mista con una scatoletta di tonno, cicoria al vapore e una fetta di pane.