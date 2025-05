Ha quasi cinquant’anni e una forma fisica da fare invidia a chiunque, ma qual è il segreto della conduttrice svizzera? Il suo regime alimentare

Classe 1977, Michelle Hunziker ha 48 anni e un corpo praticamente perfetto, in tanti si chiedono quale sia il suo segreto per essere tanto in forma. Ebbene il segreto della Hunziker parte dall’alimentazione, la conduttrice svizzera segue una dieta precisa che l’aiuta non solo ad avere un corpo tanto tonico, ma anche ad avere energia da vendere.

A spiegare come e cosa mangia è stata la stessa Michelle Hunziker in una recente intervista, la conduttrice svizzera ha raccontato che la sua età biologica è di 25 anni ed è per questo che ha un aspetto così vitale e giovanile. Ma come fa a riuscirci? Sebbene ci sia lo zampino di madre natura, segue anche una precisa dieta e un rigido allenamento.

Come si tiene in forma Michelle Hunziker

Non è assolutamente un caso che si parli tanto spesso di come si tiene in forma Michelle Hunziker e di come la conduttrice dimostri molti meno anni di quelli che ha. Anche Fiorello, nel suo nuovo show radiofonico La Pennicanza, ha ironizzato sulla questione per commentare la censura della Rai della conduttrice all’Eurovision. Lo show man ha spiegato che avendo un’età biologica molto inferiore rispetto a quella anagrafica, dopo la mezzanotte la Rai l’avrebbe tagliata perché minorenne. Una spiegazione che ha fatto ridere non poco, soprattutto la Hunziker, ma in realtà lei stessa ha detto di avere un’età biologica di 25 anni e ha spiegato anche come ci riesce.

In una recente intervista a Sette, magazine del Corriere della Sera, ha spiegato che ha uno stile di vita votato al benessere. Non solo una corretta alimentazione, ma anche tanto sport e un modo corretto di gestire le emozioni, la Hunziker ha spiegato che cena sempre alla stessa ora, le 19. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha chiarito come se per cinque giorni non si allena e mangia male, non si sente bene, dorme male e si innervosisce, per questo non sgarra praticamente quasi mai.

A detta della Hunziker avere dei buoni ritmi, anticipare la cena e mangiare leggero, la aiuta a sembrare più giovane. La conduttrice svizzera segue anche i principi dell’epigenetica, secondo cui tutto influisce sulle cellule, gli ormoni, la salute della pelle e dei capelli, da qui la necessità di gestire bene le emozioni, dunque la gioia, l’amore e la rabbia. Nella sua alimentazione non esistono zuccheri raffinati e si allena praticamente ogni giorno.

Ha spiegato che il segreto della sua dieta è conoscere a fondo di cosa ha bisogno il suo corpo, oltre a cenare sempre alla stessa ora, la Hunziker va anche a letto molto presto, praticamente alle 21. Perché un altro dei segreti della sua bellezza è anche quello di dormire bene.

Cosa mangia Michelle Hunziker

La dieta di Michelle si basa proprio sull’equilibrio dei macronutrienti quali grassi, proteine e carboidrati. La giornata tipo di Michelle Hunziker inizia con uno yogurt greco a colazione, cui aggiunge frutta secca e un caffè o un te e due fette biscottate. Come spuntino mattutino mangia un frutto o uno snack, se è impegnata a lavoro, a pranzo 70 grammi di pasta integrale con verdure e poco olio e poi un secondo con insalata. La sera, invece, è più attenta alle quantità, non mancano carboidrati come patate lesse con fagiolini e sempre un secondo che sia carne o pesce, rigorosamente al forno.