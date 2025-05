La dieta di Roberto Bolle per essere sempre in forma

Roberto Bolle, a 50 anni, non solo continua a danzare incantando il mondo, ma sfoggia un fisico sempre in ottima forma, esattamente come quando aveva 30 anni. Fisico scolpito, muscoli ben definiti rendono Roberto Bolle un vero Bronzo di Riace. Un fisico frutto di anni e anni di allenamento e prove estenuanti in sala, ma anche di un’alimentazione sana ed equilibrata. Come tutti gli artisti che lavorano con il proprio corpo e gli sportivi, Roberto Bolle non ha lasciato nulla al caso mangiando sempre bene e allenandosi quotidianamente per ore e ore.

Ancora oggi, infatti, il danzatore non nasconde di seguire un’alimentazione che gli permette non solo di non ingrassare, ma anche di stare bene. Un fisico, quello di Bolle, che per tante persone è un miraggio, ma cosa mangia esattamente il danzatore? A svelare i segreti del suo fisico sempre in ottima forma è lo stesso Bolle.

La dieta di Roberto Bolle: ecco cosa mangia il danzatore

In un’intervista rilasciata a Passa dal Basement, Roberto Bolle ha svelato quelle che sono le sue abitudini alimentari grazie alle quali riesce a mantenere il proprio corpo sempre in forma. Mangiare bene e bere una determinata quantità di acqua al giorno sono fondamentali per Bolle che ha basato la propria carriera non solo sul talento, ma anche sul proprio corpo.

«Da almeno 15 anni non mangio carne – ha svelato Bolle nell’intervista del video podcast Passa da Basement condotto da Gianluca Gazzoli – mangio pesce, uova ed altri alimenti, sia per motivi etici, ambientali e di benessere. Eliminando la carne, sono riuscito a trovare un equilibrio che mi ha portato fino a questo stato». Tuttavia, non manca qualche sgarro a tavola, soprattutto se si tratta di cioccolato. Bolle, infatti, ha svelato di non rinunciare al cioccolato fondente. «L’importante è mangiare alimenti sani, non cibi processati che sono un po’ un veleno per il nostro corpo», ha concluso nell’intervista rilasciata al video podcast.

