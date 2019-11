La dieta di Tina Cipollari a Uomini e Donne/ E’ dimagrita di 12 chili

Tina Cipollari ospite nel salotto del Maurizio Costanzo Show rivela a sorpresa di essere dimagrita di ben 12 chili. Proprio così la celebre opinionista di Uomini e Donne ha perso ben 12 kg da quando ha cominciato la dieta proprio nel dating show di Maria De Filippi. Tutto è cominciato qualche settimana fa, quando la simpaticissima Tina durante una delle prime puntate del programma si è pesata sulla bilancia condividendo con il pubblico il suo peso senza tanti problemi. La bilancia segnava 84 chili per la formosa e conturbante opinionista amatissima dal pubblico di Canale 5. Per questo motivo la vamp ha deciso di mettersi a dieta seguendo un regime alimentare più sano ed equilibrato. Per farlo però la Cipollari ha deciso di seguire i consigli e le indicazioni di una naturopata che la sta seguendo in tutto il percorso di dimagrimento.

Tina Cipollari dieta: “Ho perso 12 chili”

I risultati ci sono eccome, visto che Tina Cipollari al Maurizio Costanzo Show ha condiviso con il pubblico i primi risultati della dieta. “Sono dimagrita 12 chili” ha detto entusiasta la Cipollari alzandosi in piedi e ringraziando il pubblico che l’applaudiva con grande trasporto. L’obiettivo della vamp non è però stato raggiunto, visto che l’opinionista di Uomini e Donne si è imposta con la naturopata di perdere ben 25 chili fino a Natale. Siamo già a buon punto, visto che 12 chili sono stati persi, ne restano da smaltire solo 13. C’è da scommettere che la Cipollari vincerà anche questa sfida, del resto non è la prima volta che il volto noto del piccolo schermo si impone una sfida e riesce a vincerla! Ma non finisce qui, visto che al Maurizio Costanzo Show la Cipollari ha parlato anche della sua vita privata facendo un’altra scottante rivelazione.

Tina Cipollari: dalla dieta alle corna

“Sono stata cornuta ma le ho anche messe le corna. Sono felice di averle messe, onestamente. In fondo, vanno e vengono le corna. Come dice la De Lellis, le corna stanno bene su tutto. Uno si accorge da tante cose di essere stato tradito: dai cambiamenti, da qualche ritardo, dal cellulare sempre girato. Se uno non ha niente da nascondere, il cellulare non lo tiene girato. Poi l’abitudine di tenere aperte tante chat è rivelatrice” ha detto Tina Cipollari al Maurizio Costanzo Show confessando di essere stata tradita in passata, ma anche di aver tradito. Una notizia che la simpaticissima opinionista di Uomini e Donne ha dato ricordando anche che quest’anno festeggia 20 anni all’interno del popolare programma di Maria De Filippi: “Sì, 20 anni sono volati. Uomini e Donne è casa mia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA