La dieta mediterranea è la più seguita e la più consigliata al mondo ed è probabile che lo sarà ancora di più dopo che sarà completato il lavoro della Fondazione omonima nonché della Sinpe, la società italiana nutrizione artificiale e metabolismo, secondo cui la dieta mediterranea può essere considerata una vera e propria terapia medica, quasi come un farmaco. Del resto nel corso degli ultimi anni questo piano alimentare assolutamente salutare e basato su prodotti tipici del nostro territorio, a cominciare dall’olio extravergine di oliva, è stato associato a numerosi benefici.

Si pensi ad esempio, come ricorda l’agenzia di stampa Ansa attraverso il suo sito web, alle malattie al cuore, ma anche a quelle neurocognitive, quindi le patologie oncologiche, ma anche l’osteoporosi, l’artrosi e molte altre ancora. La dieta mediterranea è spesso e volentieri consigliata da medici e specialisti in numerose condizioni, come se fosse appunto una terapia, tenendo conto che del suo aspetto curativo, ma anche preventivo e riabilitativo.

DIETA MEDITERRANEA, PERCHE’ FA BENE

Sono state così elaborate le prime linee guida sulla Dieta mediterranea attraverso il supporto dell’Iss, l’istituto superiore di sanità, e Marco Silano, membro dello stesso Iss, specializzato in malattie dell’invecchiamento, endocrinometaboliche e cardiovascolari, ha precisato che l’obiettivo delle linee guida mirano a promuovere uno stile di vita che sia sano, e basato una dieta equilibrata, nonché sulla sostenibilità ambientale.

Si tratta di raccomandazioni che sono state elaborate dopo che sono emerse le evidenze scientifiche in merito ai benefici di questo regime alimentare, soprattutto per quanto riguarda la “prevenzione e il trattamento delle malattie cronico-degenerative”. Il documento elaborato risponde precisamente a dieci domande, come ad esempio quanto sia l’efficacia della dieta mediterranea nel ridurre la mortalità, ed è stato realizzato grazie al lavoro di 20 attori esperti nel campo.

DIETA MEDITERRANEA, INDIVIDUATE 50 RACCOMANDAZIONI

In totale sono state individuate ben 50 raccomandazioni in merito all’importanza della dieta in questione in diverse situazioni, come ad esempio le malattie della gravidanza, ma anche quelle autoimmuni, nonché tutte le patologie già elencate sopra. Nelle stesse linee guida viene definita nel dettaglio cosa sia la dieta Mediterranea nonché i suoi benefici economici, un altro aspetto quest’ultimo da non sottovalutare.

Ricordiamo infatti che questo regime alimentare si basa su alimenti “poveri”, ma molto ricchi e benefici per il nostro organismo, a cominciare dalle verdure, i legami, la frutta con il guscio, i cereali integrali, ma anche la frutta secca, e ancora, il sopracitato olio d’oliva, privilegiando ovviamente prodotti che siano a chilometro zero e stagionali. Inoltre, preferisce carni bianche e pesce, ma anche latte e uova, limitando invece il consumo della carne rossa e dei dolci. E infine un piano alimentare che indica l’importanza dell’attività fisica, ma anche del riposo e della socialità e convivialità. Insomma, la dieta mediterranea è un vero e proprio stile di vita, e ora anche una terapia.

DIETA MEDITERRANEA, UN ESEMPIO DI MENU’

Se per caso voleste praticare la dieta Mediterranea, vediamo un esempio di menù, a cominciare dalla colazione, dove si potrebbe scegliere dello yogurt, ma anche delle fette biscottate integrali, i biscotti secchi (sempre integrali), ma anche dei cereali. Ci sarebbe poi da fare uno spuntino con della frutta fresca, delle spremute ma anche verdure di stagione. A pranzo, invece, pasta integrale o riso integrale, con verdure, olio extra vergine d’oliva, ma anche del parmigiano.

Di secondo va bene anche un piatto di verdura, va bene sia cotta che cruda, basta che le porzioni siano comunque non esagerate. A merenda, invece, sempre frutta fresca, spremute o estratti di frutta, ovviamente con l’aggiunta di zuccheri o carboidrati nel caso si svolgesse dell’attività sportiva. Infine la cena, e anche in questo caso sempre ben accette delle verdure, ma anche dei legimi, delle patate, o anche carne bianca, sempre con olio extravergine d’oliva come condimento.