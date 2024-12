Con l’avvicinarsi delle festività natalizie è bene sapere che le persone che soffrono di varie patologie debbano seguire comunque una dieta particolare, per evitare di sovraccaricare troppo il proprio organismo. MSN si sofferma in particolare sulla dieta mediterranea, che tipicamente è ricca di legumi, olio d’oliva, frutta e verdura, e che risulta essere perfetta anche a Natale, indistintamente per tutti ma soprattutto per tutti coloro che hanno dei problemi ai reni.

La SIN, acronimo di società italiana di nefrologia, consiglia quindi di assumere uno stile di vita sano, ed una dieta equilibrata, anche durante questo periodo dove spesso e volentieri il cibo abbandona sulle tavole fra Vigilia, Natale, Santo Stefano e Cenone di Capodanno. Quello della SIN è un vero e proprio monito, proprio per evitare gli eccessi e mantenere in salute i propri reni, evitando un declino della funzione di questo organo vitale.

LA DIETA PER SALVAGUARDARE I RENI A NATALE: UN ADULTO SU DIECI SOFFRE DI PROBLEMI RENALI

Luca De Nicola, presidente della stessa società, sottolinea come un italiano adulto su dieci soffra di malattia renale cronica, che a sua volta può portare a numerosi altri problemi. E’ quindi fondamentale promuovere una dieta attenta e bilanciata, e di conseguenza anche l’interazione fra il nefrologo e il dietista. Bisogna evitare cibi potenzialmente dannosi anche a Natale, una rinuncia pesante ovviamente, ma così si riesce a salvaguardare la salute di chi soffre di problemi ai reni.

Ecco perchè anche chi fa la dialisi può tranquillamente seguire la dieta mediterranea, ancora molto valida come spiega il dietista e nutrizionista dell’università di Pisa, Claudia D’Alessandro, anche se bisogna mettere in preventivo qualche accorgimento in più sulle quantità nonché sui metodi di cottura dei vari alimenti. Anche per il trapianto renale questi alimenti sono assolutamente consigliati.

LA DIETA PER SALVAGUARDARE I RENI A NATALE: IL VADEMECUM

Fra le regole base da tenere a mente, ma che possono valere anche per tutte le persone in generale, non solo di chi soffre di problemi renali, attenzione al sale, quindi evitare di salare troppi i cibi e nel contempo evitare quei prodotti conservati che ne conservano tanto. In sostituzione al sale si possono usare spezie, ed erbe aromatiche, che hanno appunto la funzione di aumentare i sapori degli alimenti che cuciniamo, ma che sono senza dubbio meno dannose del sale.

Sempre meglio puntare su frutta e verdura, ma anche alimenti ricchi di fibre e nel contempo non esagerare nel consumo di cibi ricchi di proteine animali, come ad esempio la carne, ma anche uova e formaggi. Meglio prediligere le proteine vegetali, ad esempio legumi e cereali. Se proprio si vuole mangiare della carne, meglio preferire quella magra e soprattutto evitare prodotti processati e confezionati, come ad esempio salsicce e hamburger non freschi. E’ sempre importante infine mantenere il corpo idratato, bevendo circa due litri di acqua al giorno per una persona che pesa circa 70 chilogrammi.