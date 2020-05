La Dolce Vita/ Video, su Rai Movie il film di Fellini con Mastroianni (20 maggio)

Pubblicità

La Dolce Vita va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 20 maggio, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1960 dalla casa cinematografica Riama Film in collaborazione con Pathè Consortium Cinema e distribuita dalla Cineriz. La regia è stata curata da Federico Fellini il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura di collaborazione con Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi e Pier Paolo Pasolini. Le musiche della colonna sonora ideate da Nino Rota, il montaggio è stato realizzato da Leo Catozzo mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Otello Martelli. Nel cast del film sono presenti Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimeè, Yvonne Furneaux, Magali Noel, Annibale Ninchi e Walter Santesso.

Pubblicità

La Dolce Vita, la trama del film

Ecco la trama de La Dolce Vita. Un caratteristico affresco di quella era la Roma degli anni 60 in cui era centro del mondo del cinema mondiale. In particolare un famoso giornalista discuto scandalistici che peraltro si occupava anche della scrittura di romanzi si ritrova a vivere un’incredibile avventura una bellissima donna di nome Maddalena tra le bellissime vie del centro di Roma. Per lui sarà una serata di una nottata di Forte passioni Ma che purtroppo avranno anche delle conseguenze dal punto di vista sentimentale in quanto già era legato un’altra ragazza di nome Emma era la sua fidanzata. Quest’ultima non appena avrà scoperto i tradimenti del uomo decide di togliersi la vita ingerendo delle pasticche senza però riuscirci.

Il giornalista dopo aver scoperto tutto cerca di mettere la testa a posto ed in particolar modo si occupa del suo lavoro è nello specifico di una importante di l’americana arriverà ben presto a Roma. Tuttavia anche questo avrà delle conseguenze piuttosto importanti per quanto riguarda la sua vita sentimentale oltre che professionale in una Roma in cui la fanno da padrone i Paparazzi e le serate passate nelle principali vie.

Video, il trailer di La Dolce Vita





© RIPRODUZIONE RISERVATA