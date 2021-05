La Donna che visse due volte/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchock

La Donna che visse due volte va in onda oggi, 7 maggio, a partire dalle ore 16:20 su Rete 4. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nei cinema internazionali nell’anno 1958 ed appartiene al genere thriller e drammatico. Il regista del film è il maestro Alfred Hitchcock mentre la sceneggiatura è stata curata da Alec Coppel e Samuel A. Taylor. All’interno del cast del film ci sono attori come James Stewart, Kim Novak, Henry Jones e Barbara Bel Geddes. La fotografia del film è stata curata da Robert Burks mentre le musiche sono state realizzate dal maestro Bernard Hermann.

Diamo uno sguardo alla trama de La Donna che visse due volte. John Ferguson è un avvocato e poliziotto che vive a San Francisco. Quest’ultimo ha un grave problema, soffre di vertigini. Questa complicazione si manifesta in un momento clou della sua vita, quando sta cercando di inseguire un criminale sui tetti dei grattacieli della città. Proprio durante questo momento così particolare, Scottie, così si fa chiamare Ferguson, vede un collega precipitare nel vuoto. A causa di questo evento sconvolgente, Scottie sviluppa un senso di colpa così profondo che lo trascina in una sorta di baratro, portando alle sue dimissioni dalla polizia. Tuttavia, qualche tempo dopo, un suo ex compagno di scuola, un tale Gavin Elster, lo contatta per affidargli un incarico estremamente delicato.

Difatti, Gavin, ormai diventato un famoso imprenditore, vuole sorvegliare sua moglie, vittima di manie e paranoie. La donna, dalla bellezza disarmante, crede di essere sua bisnonna che morì suicida all’età di 26 anni. Scottie rimane affascinato da questa donna sensuale e decide di controllarla e pedinarla. L’uomo sprofonderà in un vortice di complotto e mistero che lo porterà a dubitare di molte cose fino a farlo interrogare su cosa sia reale e su cosa invece possa essere solo frutto di un piano ben architettato.

